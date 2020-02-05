В АРЧК считают, что выдача "гектаров" вокруг крупных городов привлечет новых участников

ТАСС, 5 февраля. Распространение программы "Дальневосточный гектар" на востребованные земли сделает ее интересной большему количеству человек и будет способствовать развитию территорий. Такое мнение выразил ТАСС генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АРЧК) Сергей Ховрат.

Ранее вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев предложил сократить буферные зоны - территории вокруг крупных городов, где участки по программе не выдаются. По мнению Трутнева, "гектары" необходимо выдавать людям во всех зонах, кроме нужных для территорий опережающего развития (ТОР).

"Безусловно, открытие востребованных земель и возможности получения мер поддержки индивидуального жилищного строительства (таких как "Дальневосточная ипотека") привлекут новых участников программы. А это, в свою очередь, повлечет введение в оборот неиспользуемых земель, обустройство территорий и повышение качества жизни людей", - считает Ховрат.

Он пояснил, что сейчас вокруг 11 крупных городов Дальнего Востока, в том числе столиц регионов, существуют так называемые буферные зоны, в границах которых "гектары" не предоставляются. При этом более половины участников программы (54%) берут участки для строительства собственного дома. Поэтому они, как правило, выбирают земли вблизи крупных населенных пунктов, где есть инфраструктура.

"Мы видим прямую связь активности граждан в оформлении земельных участков и транспортной доступности таких земель, что подтверждается темпами реализации программы в Республике Бурятия и Забайкальском крае. За полгода в Бурятии землю взяли 1276 человек, а в Забайкалье - 2127. Разница почти в два раза объясняется отсутствием вокруг Читы буферной зоны, - люди могут брать землю в получасе езды от центра столицы Забайкалья, что вызывает повышенный спрос", - отметил глава АРЧК.

По программе "Дальневосточный гектар" граждане РФ могут бесплатно получить земельный участок площадью до 1 га на Дальнем Востоке. С 1 июня 2016 года программа работает для жителей Дальнего Востока, а с 1 февраля 2017 года - остальной территории России. С 2019 года "гектар" могут получать участники госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников. После пяти лет пользования гражданин может безвозмездно получить землю в собственность или длительную аренду. Всего за время действия программы земельные участки по программе "Дальневосточный гектар" взяли 77,6 тыс. человек.