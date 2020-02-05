"Известия": России в 2019 году вернули из-за рубежа 250 млрд рублей кредитных долгов

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Выплаты иностранных государств по предоставленным Россией кредитам составили в 2019 году 250 млрд рублей, что превышает на 35 млрд рублей сумму выданных другим государствам займов, сообщают "Известия" со ссылкой на данные казначейства РФ.

Минфин предоставил за 2019 год 215 млрд рублей в качестве займов иностранным организациям и правительствам, следует из сообщения казначейства. В казну России заемщики вернули 250 млрд рублей. По информации газеты, положительная разница между "займом" и "долгом" последний раз наблюдалась в 2010 году - тогда России вернули 53 млрд рублей, а в долг было предоставлено 14 млрд.

Также издание отмечает рекордную за 10 лет сумму погашенных долгов иностранцами. Предыдущий рекорд, составивший 133 млрд рублей, был зафиксирован в 2018 году.

В Минфине объяснили рост платежей наступлением сроков погашения основного тела долга сразу по нескольким заемщикам. Эксперты приводят и другую причину: после проблем с возвратом кредита из Венесуэлы, а также в связи с общим обострением геополитической ситуации в министерстве ужесточили политику по отношению к заемщикам, пишет газета.