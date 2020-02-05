Эксперты прогнозируют замедление роста ВВП РФ из-за последствий вспышки коронавируса

Последствия распространения пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, о котором Китай уведомил Всемирную организацию здравоохранения в конце 2019 года, нанесут вред экономике не только страны, но и далеко за ее пределами. Для России падение бизнес-активности в таких отраслях, как розничная торговля, транспорт и туризм, вкупе со снижением цен на нефть, рыночной волатильностью и уходом инвесторов из рисковых активов замедлит рост ВВП в 2020 году минимум на 0,1-0,2%, полагают опрошенные ТАСС эксперты. Согласно базовому прогнозу Минэкономразвития, рост ВВП РФ в 2020 году составит 1,7% и ускорится до 3,1% в 2021 году.

Удар коронавируса по ВВП России

В случае, если распространение коронавируса будет купировано в ближайшие несколько недель, давление на российскую экономику со стороны этого фактора будет весьма ограниченным и составит до 0,1% в темпе роста ВВП, считает финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека.

Если же реализуется негативный сценарий, при котором активное распространение заболевания продолжится и растянется по времени в ближайшие месяцы, то "вирусный" фактор может замедлить темп роста экономики РФ в первом квартале от 0,2-0,4% до 0,8-1% ВВП, добавил он.

Главный экономист аналитического департамента BCS Global Markets Владимир Тихомиров также полагает, что потери экономики зависят от продолжительности и охвата "вирусного" кризиса. "Если через одну-три недели эпидемия пойдет на спад, то эффект на макропоказатели России будет незначительным. Если же, наоборот, расширение кризиса усилится, то мы можем столкнуться с растущим давлением в потребительском и транспортном сегментах, что может отнять до 0,1-0,2% от и так слабого роста экономики", - пояснил он.

"Исторически замедление роста ВВП Китая на 1% пункт замедляло российский ВВП на 0,2 п.п., однако значимость Китая как торгового партнера РФ последние годы росла, поэтому эффект сейчас может быть больше, чем от атипичной пневмонии 2002-2003 годов", - отметил главный экономист по России и СНГ Ing Дмитрий Долгин.

Влияние на отрасли

Очевидно, что в наибольшей степени пострадают сектора, прямо или косвенно связанные с перемещением людей или предполагающие их концентрацию, считает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики "Альфа-Капитал" Владимир Брагин. "Авиаперевозки, туризм, отели, торговые и развлекательные центры и т.п. В первую очередь это, естественно, касается стран, где наблюдается, или будет наблюдаться высокий уровень заболеваемости. Это негативно будет сказываться на потребительских расходах и может болезненно ударить по сектору услуг", - пояснил эксперт.

По мнению Дмитрия Долгина, падение туристического потока из Китая может оказать негативное влияние на курс рубля. "В год Россию посещают 1,5-2 млн туристов из Китая, расходы на транспорт и проживание могут достигать 2-3 тыс. долларов и еще 3-4 тыс. долларов на покупку товаров и развлечения (на одного туриста - прим. ТАСС). На Китай приходится 5-10% российского экспорта услуг. Таким образом, может быть негативное влияние на курс рубля в дополнение к более ощутимому эффекту падения цен на нефть", - считает он.

Ограничения на поставки товаров из Китая могут в течение определенного времени иметь инфляционные последствия для России, полагает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Для более серьезных инфляционных колебаний необходимы ограничения в течение более одного месяца. Кроме того, отсутствующие китайские товары могут быть заменены российскими, добавила она.

"Увеличение импорта из Китая произошло с 2015 года, когда суммарный объем импорта составлял около 35 млрд долларов, но структура импорта за это время существенно не изменилась. С точки зрения отдельных товаров большие доли в структуре импорта приходятся на персональные компьютеры, телефонные аппараты, химикаты. Хорошая новость это то, что российский рынок для Китая был рынком конечного потребления, поэтому в случае ограничений на импорт китайских товаров спрос развернется в пользу другой продукции - возможно, российского производства", - пояснила Орлова.

По словам руководителя отдела аналитических исследований Альфа-банка Бориса Красноженова, ситуация с распространением коронавируса создает риски и на сырьевых рынках. Тем не менее, акции крупнейших компаний в сырьевом секторе, в том числе российском, демонстрируют иммунитет к новостям о вирусе, добавил он. Эксперт не исключил определенную коррекцию в акциях данного сектора в ближайшей перспективе, однако фундаментальных изменений в трендах спроса и предложения по основным сырьевым группам он пока не ожидает.

В дальнейшем, чтобы ослабить негативные последствия вспышки коронавируса, России придется скорректировать свою политику, усилив стимулирование внутреннего спроса, считает главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов. "Решению этой задачи будет способствовать увеличение бюджетных расходов по итогам послания президента. Кроме того, целесообразно усилить денежно-кредитные стимулы, в том числе продолжить цикл снижения процентной ставки. Курсовые риски не представляются значимыми - денежные власти могут снизить интервенции, а перспективы снижения ключевой ставки поддержат интерес инвесторов к рублевым активам", - пояснил эксперт.