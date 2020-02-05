Индекс деловой активности в российской сфере услуг в январе вырос до 54,1 пункта

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Индекс деловой активности (PMI) в российской сфере услуг в январе 2020 года поднялся до отметки 54,1 пункта против 53,1 пункта месяцем ранее, сообщается в исследовании аналитического агентства IHS Markit. PMI является одним из важнейших опережающих экономических индикаторов, значение показателя ниже 50 пунктов указывает на замедление деловой активности, а выше этого уровня - на ее рост.

"Данные индекса PMI за январь указали на ускорение роста деловой активности в российской сфере услуг. В первом месяце года наблюдалось дальнейшее существенное расширение новых заказов, поддерживаемое увеличением спроса со стороны иностранных клиентов. Тем не менее, поставщики услуг увеличивали число рабочих мест лишь незначительными темпами, поскольку занятость продолжала уверенно сокращаться. Большая нерешительность в отношении стабильности будущего спроса со стороны клиентов также была отражена в менее сильных деловых ожиданиях", - отмечают в агентстве.

По данным IHS Markit, темпы роста деловой активности в январе были незначительно ниже среднего с 2001 года уровня. Компании, участвовавшие в исследовании, связали усиление деловой активности с повышением спроса и привлечением новых клиентов. "На ценовом фронте темпы инфляции деловых затрат замедлились до умеренных. Компании не имели возможности передать более высокие затраты на плечи своих клиентов, поскольку отпускные цены упали впервые более чем за десятилетие", - подчеркнули в агентстве.

Рост новых заказов компаниям сферы услуг в январе замедлился до четырехмесячного минимума, но оставался уверенным. Замедление роста новых заказов привело к более медленному увеличению численности персонала, темпы создания рабочих мест были самыми низкими за пять месяцев. Показатель роста новых экспортных заказов стал максимальным с октября.

Деловые затраты в январе увеличились. Компании сообщили, что для сохранения конкурентоспособности и клиентов были снижены цены на услуги. Деловые ожидания компаний сферы услуг в начале года понизились, а степень оптимизма достигла самого низкого уровня с декабря 2016 года.

"Несмотря на меньшую степень оптимизма в отношении будущего роста деловой активности, компании сферы услуг в январе продемонстрировали более сильный рост производства. Тем не менее, лежащие в основе данные указали на сложные условия спроса, меньшую мотивацию в отношении увеличения рабочих мест и сокращение расходов на фоне усилий по поддержанию конкурентоспособности. Таким образом, мы прогнозируем замедление экономического роста до 1.25% в первые три месяца года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года", - сообщила экономист компании IHS Markit Шиан Джонс, комментарий которой приводится в тексте исследования.