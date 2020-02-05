"АвтоВАЗ" увеличил продажи Lada в январе в РФ на 1,2%

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. "АвтоВАЗ" в январе 2020 года увеличил продажи автомобилей Lada на российском рынке на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 21,79 тыс. машин, говорится в сообщении компании.

"Мы позитивно оцениваем результаты продаж Lada в январе. Возобновление государственных программ по стимулированию авторынка, развитие модельного ряда, слаженная работа всех подразделений и нашей дилерской сети позволили начать этот год с оптимистичных объемов продаж", - отметил исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу "АвтоВАЗа" Оливье Морне.

Доля автопроизводителя на рынке за первый месяц года, по собственной оценке компании, составила 21%.

Самой популярной моделью по итогам продаж января стала Lada Granta. За месяц было реализовано 8,47 тыс. автомобилей, что выше прошлогоднего показателя на 11%. На втором месте Lada Vesta: продано 7,5 тыс. машин (+6% к 2019 году).

Как сообщалось ранее, продажи "АвтоВАЗа" в РФ в 2019 году выросли на 1% по сравнению с показателем 2018 года - с 360,204 тыс. до 362,356 тыс. машин. Lada Granta стала самым продаваемым автомобилем в России: по итогам года реализовано 135,831 тыс. машин (+27,8%). На втором месте Lada Vesta - продано 111,459 тыс.

"АвтоВАЗ" - крупнейший производитель легковых автомобилей в России, входит в состав альянса Renault - Nissan - Mitsubishi.