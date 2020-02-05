Правительство Украины привязало зарплату чиновников к средней по стране

КИЕВ, 5 февраля. /ТАСС/. Оплата работы членов кабинета министров Украины и других высокопоставленных должностных лиц будет привязана к размерам средней зарплаты по стране. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время совещания в офисе президента.

"Зарплата министра, заместителя министра, других высокопоставленных лиц будет привязана к средней зарплате по стране. Зарплата министров и их заместителей - в диапазоне от трех до пяти средних заработных плат. И нужно прекращать выплаты по 200 - 400% премий - максимальная премия будет не более одного оклада", - цитирует Гончарука пресс-служба офиса президента Владимира Зеленского.

Премьер также сообщил, что вся информация о зарплатах руководства кабинета министров будет публиковаться ежемесячно.

Ранее Зеленский поставил Гончаруку задачу разработать новую концепцию начисления зарплат руководителей министерств, ведомств и госкомпаний, и теперь одобрил решение кабмина: "Мне кажется, очень справедливо, что вы привязываете зарплату к коэффициенту средней заработной платы по стране, и если она увеличивается, то у всех увеличивается, а если уменьшается, то и у чиновников тоже".

Скандал с зарплатами

Поручению Зеленского упорядочить зарплату высокопоставленных чиновников предшествовала волна возмущения жителей Украины, вызванная информацией о их высоких зарплатах. Так, по сообщениям украинских СМИ, по итогам минувшего года многие министры выписали себе крупные премии и другие виды материальной помощи. Больше всех из членов кабмина в декабре получили министр иностранных дел Вадим Пристайко - 234 тыс. гривен ($9,7 тыс.), министр юстиции Денис Малюська - 226 тыс. гривен ($9,4 тыс.), министр экономики Тимофей Милованов - 223 тыс. гривен ($9,3 тыс). Но значительно больше получают топ-менеджеры украинских госкомпаний. К примеру, генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский в месяц (с учетом премий) - 1 млн 867 тыс. гривен ($79 тыс.), что больше зарплаты его американской коллеги, генерального почмейстера Меган Бреннан ($55,2 тыс. в месяц). А после того, как Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск "Нафтогаза Украины" к "Газпрому", глава этой украинской компании Андрей Коболев и ее исполнительный директор Юрий Витренко получили премии на сумму $20,7 млн (после выплаты налогов Коболеву досталось $7,9 млн, а Витренко - $6 млн).

По данным Украины, осенью 2019 года средняя зарплата в стране составляла около 10,5 тыс. гривен ($445), средняя пенсия - чуть более 3 тыс. гривен ($130).