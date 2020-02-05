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Стоимость акций "Яндекса" обновила исторический максимум

В ходе торгов на Московской бирже стоимость бумаги превысила 3 тыс. рублей
Описание
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Стоимость акций "Яндекса" в ходе торгов на Московской бирже превысила 3 тыс. рублей за бумагу, обновив исторический максимум, следует из данных торговой площадки.

В пике роста бумаги торговались на уровне 3 020 рублей, что на 1% выше уровня закрытия предыдущей сессии. К 10:25 мск рост стоимости акций компании замедлился до 3 014,2 рубля за бумагу (+0,8%).

Согласно годовой отчетности компании, основными акционерами Yandex N. V. являются Аркадий Волож, владеющий 10,01% акций компании и имеющий 48,41% голосов, Владимир Иванов (3,84% акций и 6,36% голосов), OppenheimerFunds Inc. (5,65% акций и 2,76% голосов), Harding Loevner LP (4,82% акций и 2,35% голосов), а также Wellington Management Group LLP (4,58% акций и 2,24% голосов). Всего мажоритарные акционеры и менеджмент контролируют 29,2% акций и 62,26% голосов.

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РоссияВолож, Аркадий Юрьевич
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