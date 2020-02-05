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Торги на биржах Шанхая и Шэньчжэня второй день подряд завершились ростом котировок

Больше всего выросли акции фармацевтических компаний

ШАНХАЙ, 5 февраля. /ТАСС/. Торги на биржах материкового Китая завершились ростом котировок. Позитивная динамика на фондовых рынках Шанхая и Шэньчжэня наблюдается второй день подряд после серьезного спада в начале недели, когда основные индексы обвалились более чем на 7%.

Индекс "Шанхай композит", отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже, к закрытию торгов поднялся на 1,25%, до 2818,09 пункта. Котировки выросли по всему спектру голубых фишек. Сильнее всего поднялись акции фармацевтических компаний. Соответствующий сводный индекс подскочил на 4,71%.

Значительным ростом котировок завершились торги и на бирже в Шэньчжэне, ключевой индикатор деловой активности на этой торговой площадке "Шэньчжэнь компонент" прибавил 2,14% и достиг отметки 10305,50 пункта. Отражающий котировки наиболее крупных компаний на обеих площадках индекс CSI300 вырос на 1,13%.

3 февраля стал первым днем работы фондовых рынков материкового Китая после начавшихся 24 января каникул по случаю китайского Нового года. Обвал котировок после возобновления торгов эксперты связывали с опасениями участников рынка относительно негативного влияние коронавируса на бизнес-среду. Из-за вспышки заболевания в период новогодних каникул заметно снизился объем пассажирских перевозок наземным и воздушным транспортом, упали продажи в торговых сетях, убытки понесли компании, связанные со сферой услуг в Китае.

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