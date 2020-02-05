{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Комитет Думы поддержал вывод легального бизнеса из-под статьи УК о преступных сообществах

Соответствующая поправка вошла в пакет законопроектов, касающихся в том числе смягчения мер за нарушения валютного законодательства

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в среду рекомендовал палате принять в первом чтении президентский законопроект, предусматривающий в том числе вывод из-под статьи Уголовного кодекса РФ о преступных сообществах бизнес-структур, созданных не с целью совершения преступлений.

Статью 210 Уголовного кодекса предлагается дополнить примечанием, согласно которому "учредители, руководители и работники организации, зарегистрированной в качестве юридического лица", не подлежат уголовной ответственности только лишь по причине наличия организованной структуры, "за исключением случая, когда эта организация и (или) ее структурное подразделение были заведомо созданы для совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений".

Данная поправка вошла в пакет законопроектов, касающихся в том числе смягчения мер за нарушения валютного законодательства.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Китайская вирусная пневмония
Минсельхоз не ожидает дефицита чеснока из-за коронавируса
Замминистра сельского хозяйства России Максим Увайдов подчеркнул, что "у нас приличный запас продуктов"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС