Комитет Думы поддержал вывод легального бизнеса из-под статьи УК о преступных сообществах

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в среду рекомендовал палате принять в первом чтении президентский законопроект, предусматривающий в том числе вывод из-под статьи Уголовного кодекса РФ о преступных сообществах бизнес-структур, созданных не с целью совершения преступлений.

Статью 210 Уголовного кодекса предлагается дополнить примечанием, согласно которому "учредители, руководители и работники организации, зарегистрированной в качестве юридического лица", не подлежат уголовной ответственности только лишь по причине наличия организованной структуры, "за исключением случая, когда эта организация и (или) ее структурное подразделение были заведомо созданы для совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений".

Данная поправка вошла в пакет законопроектов, касающихся в том числе смягчения мер за нарушения валютного законодательства.