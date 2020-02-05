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Китайская вирусная пневмония

Российские ретейлеры не ждут дефицита чеснока из-за коронавируса в Китае

В Ассоциации компаний розничной торговли отметили, что в случае перебоев с поставками чеснока из Китая его можно будет заменить собственной продукцией или импортом из Египта и Узбекистана
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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Россия сможет заменить чеснок из Китая в случае перебоев с поставками из-за распространения коронавируса нового типа собственной продукцией, а также импортом из таких стран, как Египет и Узбекистан. Об этом сообщили ТАСС в среду в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), объединяющей крупнейшие торговые сети.

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"Дефицит не возникнет. В случае если с импортом из Китая возникнут сложности, выпадающие объемы можно будет возместить как за счет растущего внутреннего производства (по предварительным оценкам экспертов, валовой сбор по национальным предприятиям - производителям чеснока увеличился в прошлом году на 10%), так и за счет переключения на поставщиков из других стран, уже поставляющих чеснок (Египет, Узбекистан) или новых, например, Аргентины или Испании", - отметили в ассоциации.

"По оценкам экспертов, только 19% внутреннего потребления чеснока (промышленное и товарное потребление) обеспечивается за счет импортных поставок", - добавили в АКОРТ, объединяющей таких ретейлеров, как "Ашан", "Магнит", "Дикси", "Лента", METRO Cash and Carry, X5 Retail Group.

В "Метро" и "Ашане" ТАСС подтвердили, что не ожидают дефицита чеснока на полках. "Китайский чеснок поставляется через дистрибьютора. Поставки происходят в штатном режиме и в стабильных объемах. В случае возникновения проблем недостающие объемы будут покрыты российскими производителями", - сказал представитель "Ашана".

"Метро" не наблюдает перебоев с поставками чеснока из Китая. Проблем с логистикой и ростом цен также нет", - сообщили в компании.

По данным Росстата, в 2018 году в России произвели порядка 212 тыс. тонн чеснока, импорт составил около 51 тыс. тонн. В 2019 году, согласно сведениям Плодоовощного союза, при росте валового сбора чеснока в товарном секторе на 10% объем ввоза достиг 53 тыс. тонн.

 

Теги
АргентинаУзбекистанИспанияЕгипетРоссияКитайКитайская вирусная пневмония
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