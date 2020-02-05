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Китайская вирусная пневмония
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Минсельхоз не рассматривает введение ограничений на поставки продовольствия из Китая

Замминистра сельского хозяйства Максим Увайдов отметил, что пока нет информации о возможности передачи коронавируса через продукты питания

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Минсельхоз РФ не рассматривает возможность введения ограничений на поставки продовольствия из Китая на фоне распространения коронавируса.

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Об этом журналистам сообщил заместитель министра сельского хозяйства России Максим Увайдов.

"Не рассматриваем", - сказал он, отвечая на вопрос, рассматривает ли Минсельхоз возможность введения ограничений на поставки продовольствия из Китая в Россию.

Увайдов также отметил, что пока нет информации о возможности передачи коронавируса через продукты питания.

Теги
РоссияКитайКитайская вирусная пневмония
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