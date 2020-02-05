Минсельхоз не рассматривает введение ограничений на поставки продовольствия из Китая

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Минсельхоз РФ не рассматривает возможность введения ограничений на поставки продовольствия из Китая на фоне распространения коронавируса.
Об этом журналистам сообщил заместитель министра сельского хозяйства России Максим Увайдов.
"Не рассматриваем", - сказал он, отвечая на вопрос, рассматривает ли Минсельхоз возможность введения ограничений на поставки продовольствия из Китая в Россию.
Увайдов также отметил, что пока нет информации о возможности передачи коронавируса через продукты питания.