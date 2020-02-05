ЦБ предупредил о новой схеме работы "черных" кредиторов

По словам Ляха, "черный" кредитор выдает займ физическому лицу или индивидуальному предпринимателю и затем "исчезает". Таким образом, создавая должнику условия, когда просто некому выплачивать долг, при этом по условиям договора процентная ставка может расти, задолженность быстро увеличивается. Через какое-то время кредитор подает в суд с требованием погасить всю сумму с процентами сразу.

Глава департамента ЦБ напомнил, что в РФ действует запрет на взыскание задолженности в пользу "черных" кредиторов через суд, однако решения порой могут выноситься в пользу "нелегалов". Лях отметил, что информация об этом законе зачастую не всегда доступна и очевидна гражданам и потребителям финансовых услуг. Более того информацию о данном запрете имеет смысл распространять и среди государственных органов, в том числе судов.

Как сообщалось ранее, Банк России в 2019 году выявил на финансовом рынке РФ 2,6 тыс. нелегальных организаций, из которых 1,845 тыс. являлись "черными" кредиторами.