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ЦБ предупредил о новой схеме работы "черных" кредиторов

В Банке России рассказали, что мошенник выдает займ физическому лицу или индивидуальному предпринимателю и затем "исчезает"
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© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Банк России предупредил о новой мошеннической схеме нелегальных кредиторов. Об этом сообщил в интервью "Российской газете" директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.

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По словам Ляха, "черный" кредитор выдает займ физическому лицу или индивидуальному предпринимателю и затем "исчезает". Таким образом, создавая должнику условия, когда просто некому выплачивать долг, при этом по условиям договора процентная ставка может расти, задолженность быстро увеличивается. Через какое-то время кредитор подает в суд с требованием погасить всю сумму с процентами сразу.

Глава департамента ЦБ напомнил, что в РФ действует запрет на взыскание задолженности в пользу "черных" кредиторов через суд, однако решения порой могут выноситься в пользу "нелегалов". Лях отметил, что информация об этом законе зачастую не всегда доступна и очевидна гражданам и потребителям финансовых услуг. Более того информацию о данном запрете имеет смысл распространять и среди государственных органов, в том числе судов.

Как сообщалось ранее, Банк России в 2019 году выявил на финансовом рынке РФ 2,6 тыс. нелегальных организаций, из которых 1,845 тыс. являлись "черными" кредиторами.

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