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ФСК направила 535 млн рублей на увеличение мощности электроснабжения завода Haval

Предприятие находится в Тульской области

ТУЛА, 5 февраля. /ТАСС/. Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы (ФСК ЕЭС), входящая в структуру группы "Россети", в 1,5 раза увеличила мощность подстанции, снабжающей электроэнергией завод по производству кроссоверов Haval в индустриальном парке "Узловая" в Тульской области. Инвестиции в проект составили 535 млн рублей, сообщила пресс-служба магистральных электрических сетей Центра - филиала ФСК ЕЭС.

"ФСК ЕЭС увеличила в 1,5 раза - до 580 МВА мощность подстанции 220 кВ "Северная" в Тульской области. Созданы условия для выдачи до 100 МВт мощности резидентам индустриального парка "Узловая". В том числе обеспечено электроснабжение автозавода "Хавейл мотор мануфэкчуринг рус", входящего в китайский концерн Great Wall Motor Company Ltd. Общая стоимость работ составила 535 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе, работы по увеличению мощности подстанции завершились в 2020 году, и являются вторым этапом исполнения договора, заключенного между ФСК ЕЭС и Корпорацией развития Тульской области. На первом этапе в 2016 году на подстанции "Северная" были установлены распределительные устройства, что позволило ввести в эксплуатацию питающий центр потребителя - подстанцию "Индустриальная".

Great Wall Motor Company Limited - один из крупнейших производителей автомобилей в Китае. В состав холдинга входят более 30 дочерних компаний по производству легковых автомобилей, грузовиков и автобусов. Автозавод Haval является якорным резидентом индустриального парка "Узловая", начал работать с июня 2019 года, проектная мощность предприятия составляет 150 тыс. автомобилей в год.

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РоссияТульская область
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