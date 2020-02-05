Кудрин назвал почти неизбежным снижение выручки РФ от экспорта нефти из-за коронавируса

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

На эту тему

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Председатель Счетной палаты РФ, экс-министр финансов Алексей Кудрин считает почти неизбежным снижение выручки от экспорта нефти из РФ из-за распространения нового коронавируса.

"На фоне распространения вируса из Китая вероятность снижения выручки от экспорта нефти в первом квартале почти неизбежна", - написал Кудрин в Twitter.

В конце 2019 года Китай уведомил Всемирную организацию здравоохранения о распространении нового типа коронавируса.

По мнению опрошенных ТАСС экспертов, последствия распространения пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, нанесут вред экономике не только Китая, но и других стран.