Кудрин назвал почти неизбежным снижение выручки РФ от экспорта нефти из-за коронавируса

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Председатель Счетной палаты РФ, экс-министр финансов Алексей Кудрин считает почти неизбежным снижение выручки от экспорта нефти из РФ из-за распространения нового коронавируса.
"На фоне распространения вируса из Китая вероятность снижения выручки от экспорта нефти в первом квартале почти неизбежна", - написал Кудрин в Twitter.
В конце 2019 года Китай уведомил Всемирную организацию здравоохранения о распространении нового типа коронавируса.
По мнению опрошенных ТАСС экспертов, последствия распространения пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, нанесут вред экономике не только Китая, но и других стран.