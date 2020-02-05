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Китайская вирусная пневмония

Кудрин назвал почти неизбежным снижение выручки РФ от экспорта нефти из-за коронавируса

Речь идет о ситуации в первом квартале года
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МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Председатель Счетной палаты РФ, экс-министр финансов Алексей Кудрин считает почти неизбежным снижение выручки от экспорта нефти из РФ из-за распространения нового коронавируса.

"На фоне распространения вируса из Китая вероятность снижения выручки от экспорта нефти в первом квартале почти неизбежна", - написал Кудрин в Twitter.

В конце 2019 года Китай уведомил Всемирную организацию здравоохранения о распространении нового типа коронавируса.

По мнению опрошенных ТАСС экспертов, последствия распространения пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, нанесут вред экономике не только Китая, но и других стран.

 

Теги
РоссияКудрин, Алексей ЛеонидовичКитайская вирусная пневмония
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