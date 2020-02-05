Автодвигатели "Кортежа" могут адаптировать к использованию в самолетах

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Отечественные автомобильные двигатели могут быть адаптированы к использованию в самолетах в качестве авиационных поршневых двигателей в короткие сроки - за три-пять лет, считает глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, чьи слова приводит пресс-служба министерства.

"В настоящий момент из-за отсутствия отечественных аналогов авиационных поршневых двигателей (АПД) сохраняется импортозависимость, однако одним из путей насыщения рынка в короткие сроки (три-пять лет) является адаптация современных отечественных автомобильных двигателей для АПД, включая использование их комплектующих, агрегатов и систем", - говорится в сообщении Минпромторга.

По словам Мантурова, в России такой вариант адаптации возможен на базе разрабатываемых ФГУП "НАМИ" бензиновых поршневых двигателей мощностью до 600 лошадиных сил. в рамках проекта "Единая модульная платформа" (автомобили Aurus). Центральный институт авиационного моторостроения имени П. И. Баранова стал победителем конкурса на адаптацию отечественных автомобильных двигателей для использования в самолетах, сообщил Минпромторг. Министерство считает в перспективе возможным создание типоразмерного ряда авиационных поршневых двигателей в классе мощности от 220 до 500 лошадиных сил.

По данным портала госзакупок, стоимость контракта на 2020-2022 годах составляет 567 млн рублей. Согласно данным конкурсной документации, испытания двигателя-демонстратора АПД-500 в составе летающей лаборатории или экспериментального летающего образца должны быть проведены до 15 декабря 2021 года. До 15 декабря 2022 года планируется разработать техзадание на создание семейства двигателей-демонстраторов в классе мощности 220 и 500 лошадиных сил для легких летательных аппаратов разного назначения на основе силового агрегата автомобильных двигателей.

Авиационные поршневые двигатели используются в авиации общего назначения и на учебно-тренировочных самолетах. "К настоящему времени были продемонстрированы пути создания на базе современного автомобильного двигателя проекта "ЕМП" авиационной версии двигателя АПД-500 мощностью 500 л. с. и показана его работоспособность и достижимость необходимых параметров наземными испытаниями", - отметил Мантуров.

На первом этапе научно-исследовательской работы "Адаптация-2020" планируется выполнить исследовательские испытания экспериментального образца двигателя-демонстратора в термобарокамере ЦИАМ с имитацией ожидаемых условий эксплуатации: температуры окружающего воздуха от -40 до + 50°С, высот до 4000 м и набегающего потока, соответствующего скорости полета 200-250 км/ч, сообщил гендиректор ЦИАМ Михаил Гордин.