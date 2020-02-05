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Китайская вирусная пневмония

"Алроса" перенесла мартовские аукционы из Гонконга

Такое решение принято в соответствии с мерами против распространения коронавируса нового типа

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Алмазодобывающая компания "Алроса" вслед за организаторами крупной ювелирной выставки в Гонконге (HKTDC) приняла решение перенести в другие локации запланированные на март аукционы по продаже алмазов специальных размеров (более 10,8 карата). Это следует из сообщения компании.

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Как указано в сообщении организаторов выставки, текст которого есть в распоряжении ТАСС, такое решение принято в соответствии с мерами против распространения коронавируса нового типа и после консультаций с представителями ювелирной промышленности. Две ювелирные выставки, которые должны были пройти в марте, будут перенесены на май 2020 года

"Организаторы крупной ювелирной выставки в Гонконге, в которой мы ежегодно принимаем участие и проводим аукционы и тендеры по продаже алмазов и бриллиантов, приняли решение о ее переносе с марта на вторую половину мая. Мы также скорректировали свои бизнес-планы и перенесли аукционы, запланированные на март в рамках выставки, в другие локации", - сообщил заместитель генерального директора "Алросы" Евгений Агуреев, которого цитирует пресс-служба компании.

Международный алмазный аукцион будет проходить в Москве в период со 2 по 18 марта 2020 года, а бриллиантовый тендер, даты которого будут объявлены позднее, состоится в израильском Рамат-Гане.

В Гонконге "Алроса" проводит четыре аукциона по продаже алмазов специальных размеров и два бриллиантовых тендера ежегодно.

"Алроса" входит в тройку крупнейших алмазодобывающих компаний в мире. Ее доля в мировом объеме добычи алмазов составляет 25%, еще 6% приходится на предприятие Catoca в Анголе, в котором "Алроса" владеет 41%. Компания добывает на территории Республики Саха (Якутия), Архангельской области, а также в Анголе.

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РоссияКитайКитайская вирусная пневмония
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