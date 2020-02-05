Россия в январе увеличила импорт товаров из дальнего зарубежья на 4%

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Импорт товаров из стран дальнего зарубежья в Россию в январе 2020 года вырос на 4% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года, до $14,3 млрд. Такую статистику приводит Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ.

В общем стоимостном объеме импорта из стран дальнего зарубежья доля продовольственных товаров и сырья для их производства осталась на уровне прошлого года и составила 12,6%, доля продукции химической промышленности снизилась до 17,5% с 18,8% годом ранее.

Вместе с тем доля текстильных изделий и обуви в импорте возросла до 7,8% с 7,5%, доля машин и оборудования - до 48,1% против 47,6% годом ранее.

Общая стоимость ввезенной в РФ в январе машиностроительной продукции выросла на 5,8%, до $6,86 млрд, продовольствия - на 2,7%, до $1,79 млрд, текстильных изделий и обуви - на 2,6%, до $1,1 млрд. При этом импорт химической продукции сократился на 3,3%, до $2,49 млрд.

Закупки по группам товаров

В группе продовольственных товаров импорт табака увеличился на 27,6%, рыбы - на 22,3%, молочных продуктов - на 20%, растительного масла - на 9,8%, алкогольных и безалкогольных напитков - на 8,8%, сахара - на 2,2% Вместе с тем поставки овощей сократились на 15,8%, фруктов и орехов - на 14,5%, мяса и субпродуктов - на 3,7%.

Среди товаров химической промышленности ввоз фармацевтической продукции снизился на 25,4%. В то же время ввоз продуктов органической и неорганической химии увеличился на 3,7%, парфюмерно-косметических товаров - на 3,4%, полимеров и каучука - на 3,2%, мыла и синтетических моющих средств - на 1,9%.

Импорт текстильных изделий и обуви увеличился за счет роста закупок трикотажного полотна на 34,5%, хлопка - на 15%, обуви - на 13,2%, готовых текстильных материалов на 10,7%, химических нитей - на 10%, текстильной одежды - на 6%, текстильных материалов - на 1,4%. Вместе с тем сократились закупки трикотажной одежды - на 18,8%, химических волокон - на 6,7%.

В импорте машиностроительной продукции выросли закупки летательных аппаратов в 3 раза, железнодорожных вагонов и оборудования - на 36,8%, инструментов и аппаратов оптических - на 14,2%, электрооборудования - на 13,5%, механического оборудования - на 10,8%. При этом поставки судов и плавучих средств сократились в 13,3 раза, средств наземного транспорта - на 11%.