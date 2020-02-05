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Зарплата выпускников российских колледжей за 2019 год выросла на 7%

В Минпросвещения сообщили, что она составила в среднем 24,5 тыс. рублей

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Заработная плата выпускников колледжей и техникумов в России за 2019 год выросла на 7% и составила в среднем 24,5 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе Минпросвещения в среду.

"По результатам ежегодного мониторинга Министерства просвещения по итогам первого года работы после обучения ежемесячная заработная плата выпускников учреждений среднего профессионального образования за последний год выросла на 7% и составила в среднем 24,5 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что наибольший уровень средней зарплаты в Чукотском автономном округе - 54,2 тыс. рублей, Магаданской области - 51,5 тыс. рублей и Ямало-Ненецком автономном округе - 51,3 тыс. рублей. В Москве этот показатель равен 34,7 тыс. рублей, а в Санкт-Петербурге - 31,3 тыс. рублей.

Самые высокие зарплаты, отмечают в Минпросвещения, в высокотехнологическом секторе и добывающей промышленности. В областях аэронавигации и эксплуатации авиационной и ракетно-космической техники - в среднем 92,2 тыс. рублей в месяц, кораблестроения и водного транспорта - 39,6 тыс. рублей, прикладной геологии, нефтегазовом деле и геодезии - 36,5 тыс. рублей. "Выпускники колледжей стали чаще устраиваться на работу в первый год после окончания обучения: показатель трудоустройства вырос на 1,5% и теперь составляет 62,2%", - сообщили в пресс-службе.

Также в Минпросвещения сообщили, что ведомство в 2020 году намерено усилить финансовую и методическую поддержку системы среднего профобразования. "Мы видим запросы региональных экономик на рабочие профессии, на мастеров производственного дела и понимаем, какие шаги необходимы для развития и поддержки этой области. Только по линии национального проекта "Образование" выделено свыше 50 млрд рублей до 2024 года на технологическое оснащение колледжей", - привели в пресс-службе слова министра просвещения Сергея Кравцова.

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