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В Минкомсвязи рассчитывают, что список ресурсов с бесплатным доступом составят до марта

Ранее было принято решение о том, что доступ к порталу госуслуг и сайтам всех федеральных и региональных органов власти РФ станет бесплатным с 1 марта
Глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Список социально значимых интернет-ресурсов, к которым жителям России будет предоставляться бесплатный доступ, может быть составлен к концу февраля. Об этом сообщил журналистам глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев.

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"Я думаю, что к концу февраля мы должны принципиально определиться, что должно войти в этот гарантированный государством социальный пакет", - сказал он.

С идеей создания проекта по обеспечению бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам в ходе послания Федеральному собранию выступил президент РФ Владимир Путин.

По итогам совещания экс-главы Минкомсвязи РФ Константина Носкова с крупнейшими операторами связи было принято решение о том, что доступ к порталу госуслуг и сайтам всех федеральных и региональных органов власти РФ по всей стране станет бесплатным с 1 марта 2020 года. Тогда в пресс-службе министерства сообщали, что в рамках реализации проекта "Доступный интернет" министерство не исключает предоставления бесплатного доступа для россиян к социальным сетям, мессенджерам и поисковикам. При этом Минкомсвязь готова обсуждать компенсацию операторам затрат на отключение тарификации для этих ресурсов.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияНосков, Константин ЮрьевичШадаев, Максут Игоревич
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