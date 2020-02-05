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Минтранс не планирует ограничивать движение грузовых автомобилей через границу с Китаем

В ведомстве также сообщили о планах оборудовать все пограничные пункты пропуска дополнительными тепловизорами

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Грузовое автомобильное и железнодорожное сообщение с Китаем, где зафиксирована вспышка нового типа коронавируса, ограничивать не планируется. Об этом журналистам сообщил директор департамента госполитики в области обустройства пунктов пропуска через госграницу Минтранса РФ Тимур Лубаков.

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"Нет, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Грузовое сообщение железнодорожное функционирует в полном объеме, автомобильное грузовое сообщение тоже в полном объеме функционирует. Запрещены пограничные только пассажирские перевозки легковым транспортом и автобусом".

Как сообщалось ранее, 3 февраля "Российские железные дороги" приостановили пассажирское сообщение с Китаем. С 1 февраля ограничено авиасообщение: из регулярных рейсов выполняются только рейсы "Аэрофлота" и четырех китайских авиакомпаний, все рейсы китайского направления обслуживаются только в терминале F аэропорта Шереметьево. Запрет на пассажирские перевозки автомобильным транспортом через границу с Китаем вступил в силу 30 января 2020 года.

Тепловизоры на погранпунктах

Минтранс также планирует оборудовать все пограничные пункты пропуска дополнительными 245 тепловизорами для борьбы с распространением коронавируса. В целях усиления безопасности дополнительные тепловизоры также будут установлены на внутрироссийских пунктах пропуска в аэропортах. 

"Выявлена дополнительная потребность [в тепловизорах] - 245 единиц по всей России. В том числе будут оснащать не только пункты пропуска, также аэропорты на внутренних рейсах", - сказал Лубаков.

Лубаков отметил, что в Минфин уже внесен проект распоряжения правительства о выделении Минтрансу из резервного фонда соответствующих денежных средств.

"На железнодорожных вокзалах, чего в принципе раньше не было, сейчас выставляются дополнительные тепловизоры", - добавил он.

Ранее замруководителя Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский говорил, что необходимо оснастить внутренние пункты пропуска в аэропортах в связи со вспышкой коронавируса в Китае.

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