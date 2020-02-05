Минсельхоз не видит проблем с продажей органической продукции иностранными компаниями в РФ

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Минсельхоз не видит проблем с продажей органической продукции иностранными компаниями, имеющими зарубежные сертификаты на такие продукты. Об этом журналистам сообщил заместитель министра сельского хозяйства России Максим Увайдов.

"Проблем с реализацией органической продукции иностранными компаниями [по зарубежным сертификатам] я не вижу", - сказал Увайдов.

Он отметил, что в реестре производителей органической продукции уже находятся 19 компаний. "Это подтверждает, что все это можно подтвердить довольно-таки просто. Наши производители, которые производят продукцию на территории России, я надеюсь, сейчас быстро пересертифицируются", - уверен он.

В конце января ретейлер "О`Кей" обратился в Минсельхоз РФ с просьбой разъяснить правомерность использования иностранных сертификатов на органические продукты в российских магазинах. Компания также направила запрос своим зарубежным поставщикам органической продукции с просьбой предоставить международный либо иностранный сертификат, подтверждающий ее органическое происхождение. При этом ретейлер до 31 марта устанавливает так называемый переходный период для тех поставщиков, которые предоставили гарантийное письмо о том, что принимают ответственность за законность использования обозначения "органическая" на своей продукции".

О законе

Закон "Об органической продукции" вступил в России в силу с 1 января 2020 года. Документ вводит понятия "органическая продукция", "производители органической продукции" и "органическое сельское хозяйство" и регулирует нормы ее производства, хранения, транспортировки, маркировки и реализации.

Новый закон предусматривает 11 требований к производству органической продукции. Например, ее нужно будет производить, хранить и перевозить отдельно от неорганической. Кроме того, производителям запрещается использовать пестициды, гормональные препараты, агрохимикаты, антибиотики и стимуляторы роста (кроме разрешенных к применению действующими в РФ стандартами).