Airbus приостановила работу завода в Тяньцзине из-за коронавируса

ПАРИЖ, 5 февраля. /ТАСС/. Авиастроительная корпорация Airbus приняла решение приостановить работу своего завода в городе Тяньцзинь в связи с распространением коронавируса в Китае. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте компании.

"Airbus внимательно следит за развитием ситуации с коронавирусом и за рекомендациями Всемирной организации здравоохранения относительно поездок, которые напрямую влияют на Airbus", - отмечается в коммюнике. В нем подчеркивается, что "компания регулярно информирует сотрудников о ситуации и необходимых мерах предосторожности".

"Airbus China соблюдает требования китайского правительства, согласно которым сотрудники компании должны работать из дома, и предоставляет необходимое IT-оборудование, поэтому сотрудникам из разных точек, включая Тяньцзинь, не нужно ездить на работу", - говорится в заявлении. "Авиазавод по сборке лайнеров в Тяньцзине в настоящее время закрыт", - подчеркивается в коммюнике.

Airbus, как отмечается на сайте, "оценивает ситуацию в постоянном режиме, отслеживает возможное влияние на производство и поставки и будет пытаться смягчить последствия с помощью альтернативных вариантов там, где это необходимо".