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Исследование: около 84% россиян не откладывают на пенсию

Это связано с отсутствием у людей финансовой возможности для накоплений, следует из исследования НПФ "Сафмар"
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© Новодережкин Антон/ТАСС

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Около 71% россиян согласны с тем, что на пенсию следует копить самостоятельно, при этом 84% не откладывают на пенсию, следует из исследования НПФ "Сафмар".

"Основная причина того, что люди не готовы копить сегодня на пенсию, проста - нет финансовой возможности. Такой ответ дало большинство (74%) из тех, кто не готов откладывать на пенсионную "подушку безопасности", - говорится в исследовании.

Опрашиваемые в основном рассчитывают на государственную пенсию (68%), однако не уверены в том, что ее размер поможет сохранить им привычный уровень жизни после завершения трудового периода: в этом уверены 84% опрошенных.

В целом респонденты согласны с тем, что пенсионные сбережения надо формировать самостоятельно (74%), и осведомлены о том, что средства на пенсию можно копить в НПФ (64% ответили на этот вопрос положительно).

"Самое интересное для опрошенных - это софинансирование как со стороны государства (26% опрошенных), так и со стороны работодателя (21% опрошенных). Это позволяет существенно увеличить размер накопленных средств", - говорится в исследовании.

Также важна возможность забрать деньги досрочно: такой ответ выбрали 38% респондентов. Возможность наследования указали 20% участвующих в опросе и еще 16% нужны налоговые льготы. Защита от претензий третьих лиц заинтересовала опрошенных менее всего - 6%.

Для исследования был проведен телефонный социологический опрос среди жителей крупных, средних и небольших городов России с населением от 20 тыс. человек. В опросе приняли участие 1,526 тыс. человек (799 женщин и 727 мужчин) - клиентов НПФ "Сафмар", средний счет которых по накопительной пенсии в рамках обязательного пенсионного страхования составил 66,364 тыс. руб. Респондентами стали клиенты фонда по ОПС в возрасте 23-53 года, которым еще не были назначены пенсионные выплаты, средний возраст - 41 год.

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