Арбитраж Москвы обязал Минкомсвязь выплатить "Ростелекому" более 314 млн рублей

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы принял решение о взыскании с Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ 314,29 млн рублей в пользу "Ростелекома". Об этом говорится в материалах картотеки арбитражных дел.

"Взыскать с Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в пользу ПАО "Ростелеком" неосновательное обогащение в размере 314,286 млн рублей 43 копейки а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 200 тыс. рублей", - говорится в документе.

Иск "Ростелекома" к Минкомсвязи поступил в суд 5 августа 2019 года. Третьими лицами по делу проходили Министерство внутренних дел РФ; Министерство иностранных дел РФ; Федеральное агентство морского и речного транспорта; Министерство обороны РФ; Федеральная служба безопасности РФ и Министерство транспорта РФ.

Государство владеет 45,04% уставного капитала "Ростелекома" через Росимущество.