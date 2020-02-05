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Госдума приняла закон об освобождении нефтетрейдеров от вывозных пошлин при действии НДД

Этот документ будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 мая 2019 года

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем чтении закон о льготах для трейдеров по уплате вывозной таможенной пошлины на нефть с месторождений, где действует режим налога на добавленный доход (НДД). Документ, инициированный правительством РФ, вносит поправки в закон "О таможенном тарифе".

Согласно закону, льготы по уплате вывозной таможенной пошлины на нефть, добытую на месторождениях в новых регионах нефтедобычи на первоначальном этапе разработки, распространяются не только на компанию-недропользователя, но также и на другие организации, которые экспортируют такую нефть.

"Одним из условий освобождения от уплаты экспортных пошлин является принадлежность экспортируемой нефти только недропользователю. В связи с этим право на освобождение от экспортных пошлин на нефть не применяется в отношении проектов, нефть на которых добывают компании-недропользователи, а экспортируют компании, приобретающие у них нефть и реализующие ее конечным иностранным покупателям. Предлагается распространить льготы по уплате вывозной таможенной пошлины не только на организацию - пользователя недр, но также и на других лиц, осуществляющих вывоз сырой нефти", - указывают в правительстве.

Документ восстанавливает право на использование льготы иными лицами. Суммы вывозных таможенных пошлин, уплаченные ими до вступления в силу закона, которые будут им возвращены, не могут считаться выпадающими доходами (расходами) федерального бюджета, поскольку данные суммы не планировались в качестве доходов бюджета, говорится в пояснительной записке.

Поправки ко второму чтению

В ходе рассмотрения документа во втором чтении были приняты поправки правительства, согласно которым в случае вывоза нефти в рамках НДД иными лицами нужно предоставлять подтверждение недропользователя в электронном виде одновременно с подачей полной декларации на товары. Формат и структура электронного подтверждения будут утверждаться органом исполнительной власти, осуществляющим функции контроля и надзора в области таможенного дела.

Документ вступит в силу со дня его официального опубликования и будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 мая 2019 года. Если полная декларация подана после 1 мая 2019 года и до дня вступления в силу закона, освобождение от уплаты вывозных таможенных пошлин для иных лиц будет действовать при условии представления в таможенный орган в произвольной форме на бумажном носителе подтверждение недропользователя в отношении участка недр, на котором была добыта нефть.

Про НДД

С 2019 г. в нефтяной отрасли действует новый фискальный режим - налог на дополнительный доход (НДД) от добычи углеводородного сырья, которым, в том числе, предусматривается освобождение от экспортных пошлин на нефть, добытую на месторождениях в новых регионах нефтедобычи на первоначальном этапе разработки. НДД взимается с выручки от продажи нефти за вычетом расходов на ее добычу и транспортировку. Пока НДД действует только для пилотных проектов.

Ставка НДД - 50%. Налог распространяется на четыре группы месторождений: новые месторождения в Восточной Сибири с выработанностью менее 5%; месторождения, пользующиеся льготой по экспортной пошлине; действующие месторождения в Западной Сибири с выработанностью от 10% до 80% (при квоте на добычу не более 15 млн тонн); новые месторождения в Западной Сибири с выработанностью менее 5% с совокупными запасами не более 50 млн тонн в год.

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