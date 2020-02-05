Мишустин примет решение об упразднении курирующего Росимущество департамента МЭР

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Решение о необходимости упразднения департамента корпоративного управления Минэкономразвития, который курирует деятельность Росимущества, будет принято председателем правительства Михаилом Мишустиным. Об этом заявила ТАСС замминистра экономического развития Оксана Тарасенко.

Ранее президент РФ Владимир Путин своим указом передал Росимущество, ранее подведомственное Минэкономразвития, Минфину.

"Соответствующее решение будет принято председателем правительства РФ", - заявила она, отвечая на вопрос, будет ли упразднен департамент корпоративного развития Минэкономразвития.

В конце января замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил ТАСС, что он может стать куратором Росимущества. По его словам, в ближайшее время будет подготовлен приказ с распределением обязанностей, документ должен подписать министр финансов Антон Силуанов.

Росимущество было образовано в 2004 году. Оно отвечает за управление имуществом, которое находится в федеральной собственности. Через Росимущество правительство владеет акциями таких компаний, как "Ростелеком", "Россети", "Русгидро", "Транснефть" и другие.

По словам Мишустина, передача Росимущества Минфину поможет укреплению материальной базы экономики РФ.