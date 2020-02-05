Московский завод "Карат" не планирует переносить часть производства сыра в Белоруссию

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Московский завод плавленых сыров "Карат" (производит плавленые сырки "Дружба" и "Янтарь") не будет переносить часть производства сыра из России в Белоруссию в связи с введением обязательной маркировки молочных продуктов. Об этом ТАСС сообщил гендиректор завода "Карат" Евгений Гребнев.

Информация о планах предприятия по переносу мощностей есть в протоколе прошедшего в Минсельхозе РФ совещания по обсуждению статуса эксперимента по маркировке отдельных видов молочной продукции, копия которого есть в распоряжении ТАСС. "Принять к сведению информацию генерального директора ОАО "Карат" Евгения Гребнева о том, что по результатам обследования из 16 производственных линий только на двух возможна установка оборудования для маркировки, на оставшихся 14 производственных линиях необходима доукомплектация, оценочная стоимость дополнительных инвестиционных затрат - €120 тыс. на одну линию, а возможность размещения дополнительного оборудования на двух линиях в основном производственном цехе отсутствует; в случае введения обязательной маркировки рассматривается вопрос о переносе всего производства в Республику Беларусь", - говорится в документе.

"Никаких переносов не планируется, это выдернутые из контекста слова. И протокол составлен немножко некорректно, потому что я сказал: "Вы нас подталкиваете к выносу в Белоруссию, так?", - сказал Гребнев.

Он уточнил, что говорил о невозможности модернизации линии по производству творожных сыров, поскольку в цехе нет места для дополнительного оборудования. Гендиректор завода "Карат" также выразил надежду на то, что в предлагаемом виде маркировка молочной продукции не будет внедрена.

В Минпромторге ТАСС подтвердили подлинность протокола. При этом заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов отметил, что перенос производства в Белоруссию не имеет экономического смысла. "Работа по внедрению системы маркировки товаров проводится на всей территории Евразийского экономического союза в соответствии с соглашением о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе. Согласно существующим подходам в случае, если введение маркировки товара не поддержано всеми государствами - членами союза и вводится на территории одного из них, то для осуществления торговли на территории этого государства - члена союза предприятие будет вынуждено маркировать выпускаемый товар", - сказал он.

По данным Евтухова, к моменту введения обязательной маркировки молочной продукции на типографиях будет возможность наносить коды маркировки на все типы упаковок.

"По вопросу роста себестоимости продукции неоднократно отмечалось, что данный показатель зависит от уровня технической оснащенности производства и выбранного метода нанесения кодов маркировки. Реальную оценку можно провести в процессе эксперимента", - отметил он.

Заместитель министра добавил, что по результатам эксперимента будет традиционно рассматриваться вопрос целесообразности исключения конкретного вида продукции из маркировки.

Позиция ЦРПТ

Как напомнил представитель Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки), маркировка уже является обязательной или находится в статусе пилотного проекта в 15 отраслях. "Как в молочной, так и других категориях, пилотный проект, предшествующий обязательной маркировке, направлен на то, чтобы легальные участники рынка имели достаточно времени для подготовки всех процессов в комфортном режиме. Ни в одной из отраслей, где процесс уже стал обязательным, это не привело не только к закрытию или переносу производства добросовестными компаниями, но и к заметному изменению операционных внутренних процессов их работы. Хотя мы в разных отраслях сталкивались с примерами завышенных опасений от проекта, которые в короткий срок прекращались с началом конструктивной работы компаний с регулятором и ЦРПТ, как оператором", - сказал он.

Говоря о сложностях "Карата" с оборудованием линий, в ЦРПТ напомнили, что для молочной продукции предусмотрены три способа маркировки - печать кодов в типографии, при которой компания заказывает упаковку, то есть упаковка поступает на производство сразу промаркированной; наклеивание этикеток на готовую продукцию и печать кодов на производственной линии на фабрике.

"Основываясь на информации представителей отрасли, мы считаем, что 70% производителей воспользуется услугами типографий, 30% выберет способ этикетирования. Ни один из этих способов не требует переоснащения производственных линий, дешевле с точки зрения инвестиций и проще с операционной точки зрения", - подчеркнули в ЦРПТ.

В конце января 2020 года стало известно, что Минпромторг предложил продлить эксперимент по маркировке молочной продукции до 31 мая и разместил соответствующий проект постановления на федеральном портале проектов правовых актов.

Согласно действующему постановлению, пилотный проект по маркировке этого вида продукции проводится в России с 15 июля 2019 года по 29 февраля 2020 года. В ходе эксперимента маркируются молоко и сливки, сухое молоко и сливки, кисломолочные продукты (кефир, йогурт и др.), молочная сыворотка, сливочное масло, сыры, творог и другие продукты. Начало обязательной маркировки молочной продукции назначено на 1 июня 2020 г.

О маркировке

Сейчас в России проходят эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 году обязательной стала маркировка табака, духов, обуви, шин и пневматических покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, а также пяти групп изделий легкой промышленности. С 1 января 2020 года предусмотрена обязательная маркировка лекарств, с 1 июня 2020 года - готовой молочной продукции.

Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска.

К 2024 г. в России будет создана единая национальная система маркировки и прослеживания товаров. Оператор системы - Центр развития перспективных технологий, созданный на основе государственно-частного партнерства.