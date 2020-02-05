В "Транснефти" назвали невозможными реверсные поставки нефти в Белоруссию по "Дружбе"

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Глава "Транснефти" Николай Токарев скептически относится к возможности использования трубопроводной системы "Дружба" для реверсных поставок нефти в Белоруссию из других стран. Об этом Токарев сообщил журналистам.

"Даже теоретически это сделать нельзя, потому что слишком много сторон вовлечено в этот технологический процесс. Тут и поляки, тут и мы, тут и белорусы. И грузоотправители. На наш взгляд, это было бы неправильно, мягко скажу", - сказал Токарев.

"Во-вторых, чтобы реализовать это даже по технологии, нужно будет ставить другие насосы", - добавил он.

В связи с тем, что Белоруссия и Россия не заключили соглашение об условиях поставок нефти в 2020 году, с 1 января поставки российской нефти на белорусские НПЗ были остановлены, позже они были частично возобновлены нефтяными компаниями группы "Сафмар" Михаила Гуцериева. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству проработать варианты альтернативных поставок сырья. Белорусские власти сообщили, что предложения об импорте нефти они направили Балтийским странам, Польше, Украине, Казахстану и Азербайджану.