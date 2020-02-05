Минкомсвязь выступила против сдерживания роста тарифов в ущерб качеству услуг связи

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ считает важным найти баланс в вопросе повышения мобильными операторами тарифов, а не сдерживать их рост, не развивая при этом качество услуг. Об этом журналистам заявил глава министерства Максут Шадаев.

По его словам, повышение тарифов на связь - это один из рыночных инструментов для операторов улучшать качество услуг и развивать инфраструктуру. "Нам нужно, чтобы наши операторы развивались, чтобы у них был ресурс для развития. Сдерживать рост тарифов и не развивать новые услуги - неправильно, потому что мы слышим, что операторы не будут инвестировать в развитие инфраструктуры, не будут приходить на новые территории. Понятно, что эти вопросы компенсируются, в том числе за счет повышения тарифов", - отметил министр.

Таким образом, добавил Шадаев, совместно с Федеральной антимонопольной службой и мобильными операторами необходимо найти баланс в вопросе повышения тарифов. "Это всегда история про поиск компромисса. Здесь надо искать баланс между перспективами развития и тарифами для населения", - подчеркнул он.

Ранее ФАС получила от "большой четверки" мобильных операторов ответы на запрос ведомства в связи с повышением цен на ряд архивных тарифов и пообещала завершить проверку "в кратчайшие сроки".

О планах повысить стоимость некоторых архивных тарифов в 2020 году заявляли в "Мегафоне" и "Билайне" еще в декабре 2019 года, разослав соответствующую информацию абонентам. Так, "Мегафон" анонсировал повышение ряда архивных тарифов с 13 января, "Билайн" - с 16 января.

Предупреждение об изменении части архивных тарифов в ряде регионов с января также публиковал оператор Tele2. В МТС предупреждали абонентов о повышении с 30 января цен на некоторые архивные тарифы.