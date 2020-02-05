Рост акций "Аэрофлота" на Мосбирже превысил 5%

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Акции "Аэрофлота" в ходе торгов на Московской бирже выросли на 5,2% - до 117,8 рубля за бумагу, свидетельствует данные торгов на 12:38 мск.

При этом на пике стоимость акций достигала 118,28 рубля за бумагу, что почти на 5,7% выше уровня закрытия предыдущей сессии. По состоянию на 12:42 мск акции "Аэрофлота" торговались на уровне 117,3 рубля (+4,8%).

Рост котировок ценных бумаг авиаперевозчика происходит в отсутствии корпоративных новостей.

"Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. Государству в лице Росимущества принадлежит 51,2% акций перевозчика, госкорпорации "Ростех" - 3,5%, институциональным инвесторам - 35,7%, физлицам - 5,1%. Еще 4,3% составляют пакет казначейских акций.