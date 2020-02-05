{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Рост акций "Аэрофлота" на Мосбирже превысил 5%

Стоимость достигла 117,8 рубля за бумагу

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Акции "Аэрофлота" в ходе торгов на Московской бирже выросли на 5,2% - до 117,8 рубля за бумагу, свидетельствует данные торгов на 12:38 мск.

При этом на пике стоимость акций достигала 118,28 рубля за бумагу, что почти на 5,7% выше уровня закрытия предыдущей сессии. По состоянию на 12:42 мск акции "Аэрофлота" торговались на уровне 117,3 рубля (+4,8%).

Рост котировок ценных бумаг авиаперевозчика происходит в отсутствии корпоративных новостей.

"Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. Государству в лице Росимущества принадлежит 51,2% акций перевозчика, госкорпорации "Ростех" - 3,5%, институциональным инвесторам - 35,7%, физлицам - 5,1%. Еще 4,3% составляют пакет казначейских акций.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Мишустин примет решение об упразднении курирующего Росимущество департамента МЭР
Ранее президент своим указом передал Росимущество, до этого подведомственное Минэкономразвития, Минфину
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС