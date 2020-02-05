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Хуснуллин допустил принятие дополнительных мер по решению проблемы обманутых дольщиков

В России насчитывается около 3 тысяч долгостроев

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что в ближайшее время оценит, какие меры нужно принять на уровне правительства, чтобы ускорить решение проблемы обманутых дольщиков. Во вторник он обсудил эту проблему с гендиректором ДОМ.РФ Виталием Мутко.

"Мы с ним подробно обсудили в том числе проблемы по дольщикам. Обсудили, какие конкретные есть решения, какие первоочередные, текущие задачи. На следующей неделе я с ним проведу рабочее совещание, посмотрю, как что исполняется, какие меры нужно принять на уровне правительства, чтобы эту работу ускорить, какие меры нужно принять на уровне ДОМ.РФ", - сказал журналистам Хуснуллин.

По данным Единого реестра проблемных объектов, в России насчитывается 2975 долгостроев. Согласно законодательству, достройка может вестись как силами федерального Фонда дольщиков, так и местных властей. Регионы имеют право создавать специальные фонды для достройки проблемных объектов - на средства компенсационного фонда, федерального, регионального и муниципального бюджетов. Достройка проблемных объектов долевого строительства вошла в число мероприятий единого плана по достижению национальных целей развития РФ до 2024 года.

Взвешенный подход к эскроу

Вице-премьер также добавил, что застройщики, которые добросовестно выполняют свои обязательства, должны получить возможность поэтапного раскрытия счетов эскроу, на которых хранятся деньги дольщиков, однако к этому вопросу надо подходить взвешенно.

"Здесь надо очень взвешенно подходить к этому вопросу. То, что нужно найти механизм, как застройщикам раньше раскрывать, получать деньги за строительство, если они четко выполняют свои обязательства, я считаю, такие механизмы нужно найти. В то же время главный вопрос - раскрывая эти механизмы, получим ли мы гарантию того, что объект будет достроен. Мы над этим думаем, выводы рано делать", - сказал Хуснуллин журналистам в среду.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, хранятся на банковских счетах эскроу, строительство при этом ведется за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики могут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру. Изменение системы финансирования жилищного строительства, которое предполагает полный отказ от прямого привлечения средств дольщиков, является частью нацпроекта "Жилье и городская среда".

О развитии строительной отрасли

Марат Хуснуллин рассказал, что стратегия развития строительной отрасли до 2030 года требует определенной корректировки.

"Я посмотрел по стране стратегию, она, конечно, требует определенной доработки как с точки зрения стратегических решений на уровне страны, так и с точки зрения отдельных регионов", - сказал вице-премьер.

Cтратегия охватит сферы жилищного, инфраструктурного, промышленного строительства, сферы цифровизации, строительных материалов и техники. Также она затронет сферу нормирования и регулирования, подготовки кадров. В ее основу лягут механизмы, которые будут применяться для достижения целевых показателей нацпроекта "Жилье и городская среда", предусматривающего доведение объемов ввода жилья к 2024 году до 120 млн кв. м в год и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.

Теги
РоссияХуснуллин, Марат Шакирзянович
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