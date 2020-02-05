Кабмин Украины выделил $6,5 млн на выплату задолженности по зарплате шахтерам

КИЕВ, 5 февраля. /ТАСС/. Правительство Украины объявило о выделении 163 млн гривен ($6,56 млн) для выплаты задолженности по зарплате шахтерам. Об этом сообщило в среду Министерство энергетики и защиты окружающей среды в Facebook.

"Уже сегодня Государственная казначейская служба Украины перечислила 163 млн гривен, которые будут направлены на обеспечение оплаты труда шахтеров и внесения обязательных платежей, связанных с выплатой заработной платы", - сообщило министерство.

Ведомство отмечает, что средства будут перечислены на предприятия, находящиеся на контролируемой Киевом территории Донбасса, а также во Львовской и Волынской областях.