{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Китайская вирусная пневмония

На Хайнане пресекают продажу мяса животных, которые могут быть источником коронавируса

Соответствующая операция началась 22 января

ХАЙКОУ /Китай/, 5 февраля. /ТАСС/. Власти южнокитайской провинции Хайнань проводят операцию "Весенний гром" с целью пресечения продажи мяса и охоты на диких животных, некоторые из которых могут быть источником заражения коронавирусом 2019-nCoV, вызывающим пневмонию. Об этом в среду сообщил информационный портал "Наньхайван".

На эту тему
Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

По его данным, правоохранительные органы начали операцию 22 января, в ней задействованы более 3,2 тыс. сотрудников полиции. За две недели проведен осмотр более 1 тыс. автомобилей, более 780 рынков, где могла продаваться запрещенная продукция, и около 1,4 тыс. туристических мотелей, проинспектировали 315 животноводческих хозяйств.

Как отметила администрация Хайнаня, такие меры призваны минимизировать риск распространения пневмонии. В ходе регулярных проверок было заведено 17 дел, задержаны 10 человек, изъято несколько единиц огнестрельного оружия.

Ранее китайские эксперты сообщили, что первоисточником коронавируса в провинции Хубэй могли быть дикие животные, в частности, летучие мыши и змеи. В связи с этим правительство КНР ввело жесткие ограничения, полностью запретив их продажу и покупку.

Согласно официальной статистике, число зараженных коронавирусом на Хайнане составляет 91 человек, удалось вылечить четыре жителя. Порядка 40% случаев инфицирования зарегистрировано в двух крупнейших городах острова - Санья и Хайкоу. Власти провинции ведут активную борьбу с распространением пневмонии.

Теги
КитайХайнаньКитайская вирусная пневмония
Реклама на ТАСС
Строительство дороги в обход Набережных Челнов начнется в 2021 году
Протяженность трассы составит 90 км
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС