На Хайнане пресекают продажу мяса животных, которые могут быть источником коронавируса

ХАЙКОУ /Китай/, 5 февраля. /ТАСС/. Власти южнокитайской провинции Хайнань проводят операцию "Весенний гром" с целью пресечения продажи мяса и охоты на диких животных, некоторые из которых могут быть источником заражения коронавирусом 2019-nCoV, вызывающим пневмонию. Об этом в среду сообщил информационный портал "Наньхайван" .

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По его данным, правоохранительные органы начали операцию 22 января, в ней задействованы более 3,2 тыс. сотрудников полиции. За две недели проведен осмотр более 1 тыс. автомобилей, более 780 рынков, где могла продаваться запрещенная продукция, и около 1,4 тыс. туристических мотелей, проинспектировали 315 животноводческих хозяйств.

Как отметила администрация Хайнаня, такие меры призваны минимизировать риск распространения пневмонии. В ходе регулярных проверок было заведено 17 дел, задержаны 10 человек, изъято несколько единиц огнестрельного оружия.

Ранее китайские эксперты сообщили, что первоисточником коронавируса в провинции Хубэй могли быть дикие животные, в частности, летучие мыши и змеи. В связи с этим правительство КНР ввело жесткие ограничения, полностью запретив их продажу и покупку.

Согласно официальной статистике, число зараженных коронавирусом на Хайнане составляет 91 человек, удалось вылечить четыре жителя. Порядка 40% случаев инфицирования зарегистрировано в двух крупнейших городах острова - Санья и Хайкоу. Власти провинции ведут активную борьбу с распространением пневмонии.