Строительство участка трассы М4 "Дон" в обход Аксая начнут в 2020 году

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 февраля. /ТАСС/. Строительство основного участка федеральной трассы М4 "Дон" с 1036 по 1072 км в обход города Аксая в Ростовской области планируется начать в августе 2020 года. Об этом сообщил журналистам в Ростове-на-Дону глава государственной компании "Автодор" Вячеслав Петушенко.

"Мы планируем начать строительство в августе этого года", - сказал Петушенко, отвечая на вопрос о сроках начала строительства.

Он добавил, что в марте проект строительства участка трассы М4 "Дон" в обход Аксая с 1036 по 1072 км должен получить заключение Главгосэкспертизы. Завершить строительство, по словам Петушенко, планируется в 2023 году.

Как пояснил ТАСС министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов, предварительная стоимость основного этапа строительства обхода Аксая составляет порядка 77 млрд рублей. "Этап включает в себя строительство моста через Дон протяженностью 1800 м в районе станицы Старочеркасской. Окончательная стоимость проекта будет известна после его выхода из экспертизы", - сказал Иванов.

По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, строительство обхода Аксая позволит разгрузить существующие участки трассы М4 "Дон". "Магистраль уже давно исчерпала свою пропускную способность. Сейчас на отдельных ее участках интенсивность движения при пиковых нагрузках составляет 117 тыс. автомобилей в сутки при нормативной не более 40 тыс. автомобилей", - сказал Голубев.

Реконструкция

Петушенко добавил, что реконструкцию участка трассы М4 "Дон" завершат на год раньше.

"Участок [трассы М4"Дон" в Ростовской области] 12 км, сдача которого запланирована в 2021 году, будет сдан на год раньше", - сказал Петушенко, добавив, что запустить движение по реконструированному участку планируется к январю 2021 года.

Как пояснил журналистам заместитель гендиректора АО "Институт" Стройпроект", проектировщика реконструкции, Александр Кусик, речь идет об участке трассы с 1024 по 1036 км, который является одним из этапов реконструкции М4" Дон" со строительством обхода города Аксая." Это участок от поселка Новоперсиановский до транспортной развязки на город Новочеркасск", - уточнил Кусик.

О проекте

Проект реализуется на условиях государственно-частного партнерства. Обход города Аксай включает бесплатные и платные участки федеральной автодороги М-4 "Дон".

Обход Аксая станет дорогой I технической категории. Число полос движения по новой дороге - шесть (с 1024-го по 1036-й км) и четыре (с 1036-го по 1091-й км). На ней будет возведено восемь транспортных развязок, 16 путепроводов и восемь мостов.

Проект строительства транспортного обхода города Аксая реализуется на условиях государственно-частного партнерства. Обход Аксая включает бесплатные и платные участки федеральной автодороги М-4 "Дон".

Обход Аксая станет дорогой 1-й технической категории. Число полос движения по новой дороге - шесть (с 1024-го по 1036-й км) и четыре (с 1036-го по 1091-й км). На ней будет возведено восемь транспортных развязок, 16 путепроводов и восемь мостов.