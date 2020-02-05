Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" выросли на 5%

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" в ходе торгов на Московской бирже выросли на 5% - до 49,03 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 13:27 мск.

При этом в пике стоимость акций достигала 49,22 рубля, что на 5,4% выше уровня закрытия предыдущей сессии.

По состоянию на 13:40 мск акции компании торговались на уровне 48,88 рубля (+4,7%). В то же время привилегированные акции компании демонстрируют снижение до 35,09 рубля за бумагу (-0,3%).

Рост стоимости ценных бумаг "Сургутнефтегаза" происходит в отсутствии корпоративных новостей.

Ценные бумаги топливно-энергетических компаний на Мосбирже показывают разнонаправленную динамику. Так, в "зеленой зоне" находятся акции "Газпром нефти" (+3,1%), "Газпрома" (+1,7%), "Лукойла" (+0,6%) и "Роснефти" (+0,1%). Снижаются котировки "Русснефти" (-0,6%) и "Транснефти" (-0,4%).

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,5% - до $55,31 за баррель.