Товарооборот в зоне деятельности СКТУ вырос почти до $2,6 млрд

ПЯТИГОРСК, 5 февраля. /ТАСС/. Товарооборот в зоне деятельности Северо-Кавказского таможенного управления (СКТУ) в 2019 году составил примерно $2,6 млрд, что на 33% больше, чем в 2018 году. Больше половины этой суммы составляет экспорт, который вырос за счет увеличения поставок удобрений, сообщил в среду ТАСС начальник отделения таможенной статистики службы федеральных таможенных доходов СКТУ Андрей Дубина.

"На экспортную составляющую пришлось 52%. При этом рост стоимостных объемов экспортных поставок составил 77%", - сказал собеседник агентства.

По его словам, увеличение стоимостных объемов экспорта произошло за счет многократного увеличения экспорта удобрений. "Если в 2018 году экспорт составил $30 млн, то по итогам 2019 года - $480 млн, а также за счет роста объемов таких групп товаров, как злаки, рост на 32%, мясо и пищевые мясные субпродукты, рост на 56%", - сообщил он.

Дубина отметил, что основными партнерами в регионе деятельности СКТУ в 2019 году при экспорте товаров выступали Азербайджан ($220,5 млн), Грузия ($105,5 млн), Соединенные Штаты ($101,8 млн), Китай ($91,6 млн) и Турция ($56,8 млн). На долю данных стран пришлось 43,5% стоимостных объемов экспорта.

"При этом в 2019 году рост объемов экспорта наблюдался у Азербайджана, Соединенных Штатов и Китая, снижение - у Грузии", - сказал представитель управления.