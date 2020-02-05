ЦБ выпустит памятные монеты, посвященные конструкторам "Оружия Великой Победы"

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Банк России 7 февраля 2020 года выпустит в обращение серию памятных монет "Оружие Великой Победы", посвященную разработчикам вооружений. Об этом сообщила пресс-служба ЦБ.

Серия "Оружие Великой Победы", состоящая из пяти видов монет и выполненная из недрагоценных металлов, будет выпущена тиражом в 1 млн штук каждая. Номинал монет - 25 рублей.

На оборотной стороне монеты "Конструктор П.М. Горюнов" расположено изображение станкового пулемета СГ-43. На монете "Конструктор оружия Л.Л. Ермаш" и "Конструктор оружия А.И. Маслов" будут соответственно помещены изображения торпедного катера типа "Д-3" и легкого крейсера проекта "Киров". На монетах, посвященных конструкторам А.И.Судаеву и Ф.В.Токареву, будут изображены пистолет-пулемет Судаева и пистолет ТТ.

Помимо этого Банк России выпустит серебряную монету номиналом в 3 рубля и тиражом в 3 тыс. штук к "20-летию подвига десантников 6-й парашютно-десантной роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии". На лицевой стороне монеты будет расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, на оборотной стороне изображение памятника 6-й роте.

Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений, напомнили в Банке России.