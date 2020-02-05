{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

ЦБ выпустит памятные монеты, посвященные конструкторам "Оружия Великой Победы"

Серия будет выпущена тиражом в 1 млн штук каждая. Номинал монет - 25 рублей

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Банк России 7 февраля 2020 года выпустит в обращение серию памятных монет "Оружие Великой Победы", посвященную разработчикам вооружений. Об этом сообщила пресс-служба ЦБ.

Серия "Оружие Великой Победы", состоящая из пяти видов монет и выполненная из недрагоценных металлов, будет выпущена тиражом в 1 млн штук каждая. Номинал монет - 25 рублей.

На оборотной стороне монеты "Конструктор П.М. Горюнов" расположено изображение станкового пулемета СГ-43. На монете "Конструктор оружия Л.Л. Ермаш" и "Конструктор оружия А.И. Маслов" будут соответственно помещены изображения торпедного катера типа "Д-3" и легкого крейсера проекта "Киров". На монетах, посвященных конструкторам А.И.Судаеву и Ф.В.Токареву, будут изображены пистолет-пулемет Судаева и пистолет ТТ.

Помимо этого Банк России выпустит серебряную монету номиналом в 3 рубля и тиражом в 3 тыс. штук к "20-летию подвига десантников 6-й парашютно-десантной роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии". На лицевой стороне монеты будет расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, на оборотной стороне изображение памятника 6-й роте.

Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений, напомнили в Банке России.

Теги
Россия75-летие Победы
Реклама на ТАСС
Строительство дороги в обход Набережных Челнов начнется в 2021 году
Протяженность трассы составит 90 км
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС