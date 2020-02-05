Дума поддержала в I чтении проект об отмене плановых проверок в рыболовной отрасли

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект, предусматривающий отмену плановых проверок в пользу рейдовых мероприятий при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов.

Согласно действующим нормам, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство) уполномочено проводить плановые проверки, внеплановые проверки, а также рейдовые осмотры. Плановые проверки обычно проводятся по месту нахождения юридического лица и заключаются в изучении документации и отдельных условий осуществления деятельности. Рейдовые мероприятия проходят непосредственно в местах добычи.

"Действующая система организации и проведения плановых проверок... позволяет подконтрольным субъектам, заранее предупрежденным о сроках проведения плановых проверок, скрыть от должностных лиц, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия, многие совершаемые нарушения обязательных требований в сфере сохранения водных биоресурсов и среды их обитания", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Кабмин ссылается на статистику за 2018 год, свидетельствующую о более высокой эффективности внеплановых контрольных мероприятий. В среднем на одну плановую проверку приходится менее 0,54 выявленного нарушения законодательства, в то время как на одно рейдовое мероприятие - одно нарушение. "В связи с чем предлагается отказаться от плановых проверок юридических лиц в пользу более эффективных рейдовых мероприятий", - поясняют авторы инициативы. По их мнению, переориентация на внеплановые проверки и рейдовые осмотры положительно скажется на сохранности водных биологических ресурсов и среды их обитания.

Депутат от фракции "Единая Россия" Владимир Синяговский отметил, что каждая плановая проверка вводит хозяйство в режим масштабной подготовки, "люди отрываются от работы, на несколько дней, а иногда и недель фактически выпадают из рабочего графика". Эффективность такого контроля при этом вызывает сомнения. По мнению парламентария, принятие законопроекта позволит перейти от проверки бумаг к действенной борьбе с браконьерством.