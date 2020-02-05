Хуснуллин намерен ускорить строительство ЦКАД

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Темпы строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) должны быть ускорены, сообщил журналистам в среду вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Пока те темпы работ, которые там идут, меня не устраивают. Я в ближайшее время договорился с Минтрансом, подрядчиком провести рабочее совещание и разобраться, что нужно сделать для того, чтобы ЦКАД был построен", - сказал он.

Хуснуллин подчеркнул, что строительство ЦКАД разгрузит дороги, в том числе в Москве. Он пообещал держать этот проект на контроле в штабном режиме.

Строительство ЦКАД началось в 2014 году. Трасса протяженностью 336,5 км пройдет приблизительно в 30-50 км от МКАД параллельно А-107 Московскому малому кольцу ("Малая бетонка"). Проект разделен на пять участков. Новая федеральная трасса призвана разгрузить центральный транспортный узел Московского региона за счет отвода основного потока транзитного грузового и пассажирского трафика в обход столицы, а также уменьшить нагрузку на радиальные выходы из Москвы, МКАД и улицы городов Московской области.