{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Китайская вирусная пневмония
Обновлено 

"Аэрофлот" и РЖД доставят вернувшихся из Китая россиян в регионы бесплатно

Министр транспорта Евгений Дитрих также отметил, что вопрос о полном закрытии полетов в Китай не рассматривался

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. "Аэрофлот" и "Российские железные дороги" доставят вернувшихся из Китая граждан РФ после прохождения карантина в регионы бесплатно. Об этом журналистам сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

На эту тему
Какие меры приняли в России против коронавируса

"Мы договорились и с РЖД, и с "Аэрофлотом", что те наши граждане, которые собирались в Новосибирск, Иркутск [и другие регионы], у них были билеты, но в силу ограничительных причин, они попали в Шереметьево, "Аэрофлот" и РЖД отвезут до точки назначения после прохождения всех указанных Роспотребнадзором процедур, бесплатно. По тем билетам, которые у них были", - сказал министр.

Авиасообщение с Китаем 

Вопрос о полном закрытии авиасообщения в Китай не рассматривался, отметил Дитрих.

"Вопрос о том, что мы полностью закрываем авиасообщение с Китаем, в повестке дня не рассматривался. Модель, которая сейчас сформирована, когда единый специализированный терминал в Шереметьево принимает всех пассажиров, которые прилетают из Китая в Россию, и существенную часть транзитников, сейчас устраивает всех, мы здесь ориентируемся на мнение наших коллег из Роспотребнадзора", - сказал он.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова также отмечала, что оснований для полного закрытия авиасообщения между РФ и Китаем, где зафиксирована вспышка нового типа коронавируса, нет.

С целью минимизации рисков распространения коронавируса 1 февраля авиасообщение между Россией и Китаем ограничено: из регулярных рейсов выполняются только рейсы "Аэрофлота" и четырех китайских авиакомпаний в Шереметьево. Все рейсы китайского направления обслуживаются только в терминале F.

 

Теги
РоссияКитайДитрих, Евгений ИвановичКитайская вирусная пневмония
Реклама на ТАСС
Строительство дороги в обход Набережных Челнов начнется в 2021 году
Протяженность трассы составит 90 км
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС