"Аэрофлот" и РЖД доставят вернувшихся из Китая россиян в регионы бесплатно

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. "Аэрофлот" и "Российские железные дороги" доставят вернувшихся из Китая граждан РФ после прохождения карантина в регионы бесплатно. Об этом журналистам сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

"Мы договорились и с РЖД, и с "Аэрофлотом", что те наши граждане, которые собирались в Новосибирск, Иркутск [и другие регионы], у них были билеты, но в силу ограничительных причин, они попали в Шереметьево, "Аэрофлот" и РЖД отвезут до точки назначения после прохождения всех указанных Роспотребнадзором процедур, бесплатно. По тем билетам, которые у них были", - сказал министр.

Авиасообщение с Китаем

Вопрос о полном закрытии авиасообщения в Китай не рассматривался, отметил Дитрих.

"Вопрос о том, что мы полностью закрываем авиасообщение с Китаем, в повестке дня не рассматривался. Модель, которая сейчас сформирована, когда единый специализированный терминал в Шереметьево принимает всех пассажиров, которые прилетают из Китая в Россию, и существенную часть транзитников, сейчас устраивает всех, мы здесь ориентируемся на мнение наших коллег из Роспотребнадзора", - сказал он.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова также отмечала, что оснований для полного закрытия авиасообщения между РФ и Китаем, где зафиксирована вспышка нового типа коронавируса, нет.

С целью минимизации рисков распространения коронавируса 1 февраля авиасообщение между Россией и Китаем ограничено: из регулярных рейсов выполняются только рейсы "Аэрофлота" и четырех китайских авиакомпаний в Шереметьево. Все рейсы китайского направления обслуживаются только в терминале F.