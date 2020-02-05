Минтранс направил в правительство предложения по созданию дальневосточной авиакомпании

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Минтранс направил в правительство первичные предложения по созданию дальневосточной авиакомпании. Об этом журналистам сообщил в кулуарах "Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации" министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

"По ней (дальневосточной авиакомпании - прим. ТАСС) думаю, что в ближайшее время в правительстве будет обсуждение. Мы более четко поймем стратегию, которая укладывается в развитие этой дальневосточной авиакомпании. Первичные предложения по поручению президента мы в правительство направили", - сказал Дитрих.

При этом он отметил, что многие аспекты создания такой авиакомпании (флот, юридическая форма, инвестор) - находятся в стадии обсуждения. "Ожидаем совещания в правительстве. Думаю, что на этой неделе оно теоретически может состояться", - сказал министр.

"Возможные варианты, которые мы рассматривали, - это или вновь производимые самолеты, или самолеты, которые уже сейчас обращаются на рынке. Для этого нужна сверка. Мы на своем уровне эту сверку провели и нужно, чтобы правительство это одобрило", - сказал Дитрих.

По его словам, рассматриваются разные варианты - создание новой авиакомпании или на базе существующей. Дитрих добавил, что потенциальный инвестор есть, но не уточнил кто. "Есть разные варианты кто будет ей управлять из крупнейших корпораций или регионов, или авиакомпаний", - сказал министр.