Глава Минкомсвязи исключил полное переписывание нацпрограммы "Цифровая экономика"

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Переписывать нацпрограмму "Цифровая экономика" не потребуется. Такое мнение высказал порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

"Нет, я думаю, что мы будем поэтапно двигаться, точечно [вносить изменения]", - сказал он, отвечая на вопрос о возможном переписывании нацпрограммы. Министр уточнил, что процесс внесения изменений "постоянный".

При этом статс-секретарь, замглавы Минкомсвязи Людмила Бокова указала, что переформатирование нацпрограммы все же будет. "Есть поручение переформатировать немножко нацпроект "Цифровая экономика", соответственно, он будет переформатирован. И дальше мы уже посмотрим на все законодательные инициативы, которые должны сопровождать этот нацпроект. У нас эта работа идет, в том числе по переформатированию подходов к принятию законопроектов: какие нецелесообразны, какие нужны, какие в приоритете", - отметила Бокова порталу. Это вопрос "аналитики и расстановки приоритетов", уточнила замминистра.

Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил руководителям нацпроектов до 20 февраля подготовить предложения по их уточнению. "Цифровая экономика" по итогам 2019 года оставалась одним из самых проблемных нацпроектов: по данным Счетной палаты (по состоянию на 28 декабря 2019 года), уровень исполнения расходов "Цифровой экономики" составил 53,6%. Это худший результат среди всех нацпроектов.