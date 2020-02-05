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Китайская вирусная пневмония
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РЖД готовы бесплатно перевезти домой пассажиров, эвакуированных в Россию из Китая

Для этого гражданам нужно лично обратиться в компанию

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) готовы бесплатно доставить домой пассажиров, которых эвакуировали из Китая в Россию, сообщили журналистам в пресс-службе компании.

"Холдинг РЖД готов обеспечить перевозки пассажиров, эвакуированных в Россию из Китая. По согласованию с Минтрансом в случае обращения граждан компания предоставит безвозмездную перевозку пассажиров до мест их проживания", - сказали в РЖД.

Вице-премьер Татьяна Голикова 3 февраля говорила, что эвакуация граждан РФ из Уханя и провинции Хубэй (очага распространения коронавируса) пройдет с 3 по 5 февраля. Первый самолет Воздушно-космических сил России из специально созданной авиационной группировки вылетел 4 февраля с аэродрома Восточного военного округа для эвакуации россиян из провинции Хубэй и ее административного центра города Ухань.

Теги
РоссияКитайская вирусная пневмония
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