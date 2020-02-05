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Строительство дороги в обход Набережных Челнов начнется в 2021 году

Протяженность трассы составит 90 км

КАЗАНЬ, 5 февраля. /ТАСС/. Специалисты "Волго-Вятскуправтодора" (входит в Росавтодор) завершат проектирование дороги длинной 90 км в обход города Набережные Челны в 2021 году. В этот срок планируется начать строительство, сообщил во вторник журналистам заместитель начальника "Волго-Вятскуправтодора" (Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства) Сергей Автономов.

"Обход города Набережные Челны, общая протяженность которого 90 км. В настоящее время закончились изыскания и находится в стадии проектирования. Завершение проектирования запланировано в 2021 году, и в 2021 году мы планируем также начать строительство обхода", - сказал он.

Дорога в обход второго по величине города Татарстана включает в себя также строительство нового моста через реку Кама в районе села Соколка Мамадышского районе республики.

Также Автономов анонсировал еще один проект - строительство путепровода через железную дорогу на 243 километре автомобильной дороги Казань - Оренбург в районе поселка Кульшарипово. "Там в этом году мы должны завершить проектирование и начать строительство уже в следующем году", - добавил он.

Ранее министр транспорта РФ Евгений Дитрих говорил о том, что строительство дорог в обход восьми городов в рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры (КПМИ) начнется в России в 2020 году. Речь шла о Нижнем Новгороде, Рязани, Волгограде, Хасавюрте, Дербенте, Владикавказе, Иванове и Набережных Челнах.

Теги
РоссияТатарстан
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