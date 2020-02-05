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Китайская вирусная пневмония

Adidas объявил о временном закрытии "существенного числа магазинов" в Китае

Всего в КНР насчитывается около 500 магазинов этой фирмы
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БЕРЛИН, 5 февраля. /ТАСС/. Немецкий производитель спортивной одежды и обуви Adidas AG вынужден временно закрыть ряд магазинов в Китае. Об этом сообщила в среду корреспонденту ТАСС представитель компании Клаудиа Ланге.

"Мы следуем предписаниям властей на месте. К этому также относится закрытие существенного числа наших магазинов в стране. Кроме того, мы наблюдаем схожее развитие событий в рамках наших франшиз. Мы можем подтвердить, что в настоящее время переживаем негативное влияние на наш бизнес в Китае. Впрочем, на данный момент пока рано судить о степени такого влияния", - сообщила она.

В Китае насчитывается около 500 фирменных магазинов Adidas.

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КитайКитайская вирусная пневмония
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