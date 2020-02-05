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Программы субсидирования полетов в России могут объединить

Министр транспорта Евгений Дитрих также рассказал, что российские авиакомпании в 2020 году могут увеличить перевозки пассажиров до 139 млн

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Программы субсидирования авиарейсов в России могут быть объединены, их финансирование могут утверждать сначала сразу на три, а потом на пять лет. Об этом сообщил журналистам в среду министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

"В отличие от годичной субсидии, которая сейчас предусмотрена, мы переходим к субсидированию на срок до трех лет. Сейчас еще подумаем, вместе посмотрим и в рамках нацпроекта мы эту субсидию сделаем пятилетней", - сказал он в кулуарах "Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации".

Вместе с тем, по его словам, рассматривается идея объединить программы субсидирования региональных рейсов и перелетов на Дальний Восток, в Калининград и Симферополь. "Все новые принципы субсидирования там будут изложены", - добавил министр.

Перевозки пассажиров

Глава Минтранса также добавил, что российские авиакомпании в 2020 году могут увеличить перевозки пассажиров до 139 млн, что на 7-8% выше прошлогоднего показателя.

"Мы ожидаем рост на уровне 7-8%", - ответил министр на соответствующий вопрос.

Как ранее сообщали в Росавиации, в 2019 году авиакомпании РФ увеличили перевозки на 10,3%, до рекордных 128,1 млн пассажиров.

Что касается авиакомпаний, то "Аэрофлот" в 2019 году перевез 37,2 млн пассажиров (рост на 4,1%), S7 - 14 млн пассажиров (рост 21%), "Россия" - 11,5 млн (рост 3,7%), "Победа" - 10,3 млн (рост 43,2%), "Уральские авиалинии" - 9,6 млн (рост 6,8%), "Ютэйр" - 7,7 млн пассажиров (рост 1,4%).

В 2018 году российские авиакомпании перевезли 116,2 млн человек - тогда этот показатель стал рекордным.

Авиакомпании РФ закончили 2019 год с небольшой прибылью, добавил Дитрих.

"Пока это только приблизительные [результаты], окончательные будут к марту ближе. Многие авиакомпании смогли нарастить свою прибыль благодаря росту пассажиропотока. Общий результат - небольшой плюс", - сказал он.

В октябре газета "Известия" сообщила, что Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта направила являвшемуся тогда вице-премьером РФ Максиму Акимову и министру Евгению Дитриху просьбу о выделении авиаперевозчикам единовременной финансовой помощи в размере 23 млрд рублей для частичного возмещения потерь от роста цен на авиатопливо. В письме ассоциации отмечается, что за первое полугодие 2019 года операционные убытки авиакомпаний уже составили 51,9 млрд рублей, в то время как за весь прошлый год потери авиакомпаний оценивались в сумму около 50 млрд рублей. Отмечается, что авиавтопливо является одной из самых затратных статей перевозчиков и составляет порядка трети стоимости билета.

Год назад президент Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимир Тасун сообщал со ссылкой на предварительные данные, что убыток авиакомпаний в 2018 году составил около 70 млрд рублей. Одной из причин он тогда назвал скачкообразный рост цен на керосин с четвертого квартала 2017 года.

Теги
РоссияДитрих, Евгений Иванович
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