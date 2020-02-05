Титов предложил Мишустину убрать лишние ограничения для поставщиков техоборудования

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть ситуацию с формальным подходом таможенных органов к доначислению НДС на ввозимое в Россию технологическое оборудование. Об этом сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена.

Уточняется, что поводом для обращения стали случаи компаний ООО "Томлесдрев" и ООО "Стод", которым признали использование предоставленных льгот по НДС неправомерным, так как характеристики поставленного оборудования якобы не соответствовали необходимым параметрам.

"Отказ государственных органов в упомянутых случаях предоставлять освобождение от таможенных платежей умаляет изначальное намерение правительства Российской Федерации по предоставлению отечественным производителям преференций для развития российских высокотехнологичных производств, - говорится в обращении Титова. - Потенциальный объем доначислений ООО "Томлесдрев" составляет 300 млн рублей, ООО "Стод" - 2 млрд рублей. С учетом этого предприятия находятся перед риском банкротства и остановки производства".

Титов также предложил премьеру снова рассмотреть инициативу Минпромторга убрать указание на уровень производительности оборудования из текста постановления правительства "Об утверждении перечня технологического оборудования (в том числе комплектующих и запасных частей к нему), аналоги которого не производятся в Российской Федерации, ввоз которого на территорию Российской Федерации не подлежит обложению налогом на добавленную стоимость".

Постановление правительства № 372 было подписано 30 апреля 2009 года.