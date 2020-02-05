МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Россия может снизить объемы поставок рыбы в Китай из-за коронавируса, поэтому отечественным рыбакам придется перенаправлять поставки на другие рынки. Об этом журналистам сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

"С точки зрения поставок в Китай ситуация может привести к определенному снижению объемов потребления и соответственно объемов поставок. И мы сейчас внимательно за этой ситуацией следим, активно рыбаки смотрят на то, чтобы перенаправить освобождающиеся объемы на другие рынки. Здесь, действительно, надо смотреть, насколько долгосрочной эта ситуация будет", - сказал он. Он пояснил, что речь идет о серьезных объемах поставок, в том числе об экспорте примерно 600 тыс. тонн минтая.

Росрыболовство оценивает объемы поставляемой из Китая рыбы как несущественные и считает, что их можно заместить отечественной продукцией.

"Их поставки для нас, на самом деле, несущественные. По сути дела, они поставляют чуть более 100 тыс. тонн. Зачастую это реэкспорт, поэтому для нас это вообще никакой роли не сыграет. Даже те высвободившиеся объемы внутреннего рынка смогут заместить наши рыбаки", - сказал Шестаков.

Говоря о возможности введения запрета на ввоз рыбной продукции, Шестаков отметил, что такие решения не входят в функции Росрыболовства. "Роспотребнадзор и Россельхознадзор отслеживают эту ситуацию. Исходя из их решений и будем смотреть", - сказал он, отметив, что рыба ничем не отличается от других продуктов питания и решение будет приниматься в рамках общей политики о поставках из этой страны.