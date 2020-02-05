{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Первый в РФ филиал Банка ВТБ планируют открыть в Грозном

Отделение будет осуществлять обслуживание юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей

ГРОЗНЫЙ, 5 февраля. /ТАСС/. Новый высокотехнологичный операционный офис для обслуживания юридических и физических лиц банка ВТБ открылся в среду в центре Грозного, в дальнейшем его планируется преобразовать в первый филиал ВТБ в России, сообщил на церемонии открытия председатель правления ВТБ Андрей Костин. На сегодняшний день в регионах работают только офисы банка.

Костин и глава Чечни Рамзан Кадыров приняли участие в торжественной церемонии открытия отделения.

"Мы договорились с Рамзаном Ахматовичем [Кадыровым], что преобразуем операционный офис в полноценный филиал, причем, это будет единственный филиал банка ВТБ на территории РФ. Надеюсь, это будет способствовать тому, что банк ВТБ будет здесь быстро развиваться и способствовать как росту благосостояния граждан Чечни, так и развитию экономического потенциала", - сказал на открытии председатель правления банка.

Кадыров отметил, что открытие в Чечне отделения банка ВТБ имеет большое политическое значение. "Сегодня мы сделали еще один большой шаг на пути развития банковской системы в Чеченской Республике. Открытие в центре города отделения банка ВТБ имеет не только экономическое, но и очень серьезное политическое значение. Приход банка в республику будет положительно воспринят нашими партнерами и инвесторами", - отметил глава Чечни.

В офисе будут работать четыре окна для обслуживания клиентов, также отдельно сопровождением и привлечением привилегированных клиентов будут заниматься два сотрудника. Отделение будет осуществлять обслуживание юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, операции с использованием банковских карт, обслуживание по банковским, а также операции по переводу денежных средств и платежей.

Теги
Кадыров, Рамзан АхматовичРоссияКостин, Андрей ЛеонидовичСеверный КавказСКФОЧечня
Реклама на ТАСС
Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020
Кабмин рассмотрит поправки в бюджет для выполнения послания Путина
Премьер-министр Михаил Мишустин добавил, что правительство планирует как можно скорее доработать закон о защите капиталовложений
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС