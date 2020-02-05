Первый в РФ филиал Банка ВТБ планируют открыть в Грозном

ГРОЗНЫЙ, 5 февраля. /ТАСС/. Новый высокотехнологичный операционный офис для обслуживания юридических и физических лиц банка ВТБ открылся в среду в центре Грозного, в дальнейшем его планируется преобразовать в первый филиал ВТБ в России, сообщил на церемонии открытия председатель правления ВТБ Андрей Костин. На сегодняшний день в регионах работают только офисы банка.

Костин и глава Чечни Рамзан Кадыров приняли участие в торжественной церемонии открытия отделения.

"Мы договорились с Рамзаном Ахматовичем [Кадыровым], что преобразуем операционный офис в полноценный филиал, причем, это будет единственный филиал банка ВТБ на территории РФ. Надеюсь, это будет способствовать тому, что банк ВТБ будет здесь быстро развиваться и способствовать как росту благосостояния граждан Чечни, так и развитию экономического потенциала", - сказал на открытии председатель правления банка.

Кадыров отметил, что открытие в Чечне отделения банка ВТБ имеет большое политическое значение. "Сегодня мы сделали еще один большой шаг на пути развития банковской системы в Чеченской Республике. Открытие в центре города отделения банка ВТБ имеет не только экономическое, но и очень серьезное политическое значение. Приход банка в республику будет положительно воспринят нашими партнерами и инвесторами", - отметил глава Чечни.

В офисе будут работать четыре окна для обслуживания клиентов, также отдельно сопровождением и привлечением привилегированных клиентов будут заниматься два сотрудника. Отделение будет осуществлять обслуживание юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, операции с использованием банковских карт, обслуживание по банковским, а также операции по переводу денежных средств и платежей.