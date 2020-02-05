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СКК Петербурга не удалось обжаловать взыскание 2,4 млн рублей за концерт Дженнифер Лопес

Фирма "Матрешка концертс" подала иск, обоснованный тем, что администрация СКК не перечислила все деньги организатору за проданные билеты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 февраля. /ТАСС/. Администрации Спортивно-концертного комплекса (СКК) "Петербургский" не удалось обжаловать взыскание с нее 2,4 млн рублей в пользу организатора последнего проведенного на площадке концерта певицы Дженифер Лопес, который состоялся в августе прошлого года. Об этом говорится в определении Тринадцатого арбитражного апелляционного суда, который оставил в силе решение первой инстанции.

"Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения", - говорится в определении.

Лопес выступила в Москве и Петербурге в августе 2019 года. В Петербурге в СКК 11 августа состоялся ее последний концерт в рамках мирового турне It`s My Party ("Это моя вечеринка") по случаю 50-летия певицы, которое она отметила 24 июля. После концерта фирма "Матрешка концертс", которая организовывала концерт, подала в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск к администрации СКК с требованием взыскать с нее 2,4 млн рублей.

Иск был обоснован тем, что администрация не перечислила все деньги организатору за проданные билеты. В декабре прошлого года арбитраж первой инстанции удовлетворил иск организатора концерта. Также суд установил, что ответчик по иску - госпредприятие "Петербургский СКК" - находится в стадии ликвидации, и наложил арест на его счета на сумму взысканных средств, а также запретил его ликвидацию.

Выступление Лопес стало последним концертом в СКК, после чего его закрыли для реконструкции.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
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