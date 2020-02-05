СКК Петербурга не удалось обжаловать взыскание 2,4 млн рублей за концерт Дженнифер Лопес

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 февраля. /ТАСС/. Администрации Спортивно-концертного комплекса (СКК) "Петербургский" не удалось обжаловать взыскание с нее 2,4 млн рублей в пользу организатора последнего проведенного на площадке концерта певицы Дженифер Лопес, который состоялся в августе прошлого года. Об этом говорится в определении Тринадцатого арбитражного апелляционного суда, который оставил в силе решение первой инстанции.

"Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения", - говорится в определении.

Лопес выступила в Москве и Петербурге в августе 2019 года. В Петербурге в СКК 11 августа состоялся ее последний концерт в рамках мирового турне It`s My Party ("Это моя вечеринка") по случаю 50-летия певицы, которое она отметила 24 июля. После концерта фирма "Матрешка концертс", которая организовывала концерт, подала в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск к администрации СКК с требованием взыскать с нее 2,4 млн рублей.

Иск был обоснован тем, что администрация не перечислила все деньги организатору за проданные билеты. В декабре прошлого года арбитраж первой инстанции удовлетворил иск организатора концерта. Также суд установил, что ответчик по иску - госпредприятие "Петербургский СКК" - находится в стадии ликвидации, и наложил арест на его счета на сумму взысканных средств, а также запретил его ликвидацию.

Выступление Лопес стало последним концертом в СКК, после чего его закрыли для реконструкции.